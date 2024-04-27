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27 апреля, 11:51

Использовали сомнительные иглы: Стали известны нарушения, из-за которых закрыли клинику Хайдарова

SHOT: В клинике Хайдарова использовали просроченные лекарства и сомнительные иглы

Тимур Хайдаров. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Тимур Хайдаров. Обложка © TACC / Софья Сандурская

В клинике звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова использовали просроченные лекарства и несертифицированные иглы. Кроме того, сразу семь врачей IQ Plastique вели деятельность без надлежащего образования. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на решение Арбитражного суда Москвы, в котором перечислены все нарушения клиники, из-за которых её временно закрыли.

Вместе с тем в IQ Plastique неправильно хранились препараты: отсутствовал даже банальный журнал учёта медикаментов. А ещё в клинике регулярно нарушалась техника предоперационных обследований, а также не было заведующих в двух отделениях. Также ещё одно нарушение касается продуктов, которыми в IQ Plastique кормили пациентов. Как выяснилось, поставки приходили без каких-либо документов, из-за чего их качество невозможно было определить.

Ранее Life.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца.

Напомним, проблемы у Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины.

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Наталья Исакова
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