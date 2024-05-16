Второму хирургу звёздной клиники Хайдарова избрали меру пресечения после смерти пациента

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест до 14 июля 2024 года Кадзаева Тамерлана, второго врача клиники звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Он, как и его коллега Илья Елагин, отрицает вину в смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова.

"Врачи-хирурги Елагин И.Б. и Кадзаев Т.Б., действуя умышленно, желая уменьшить объём своей работы и тем самым облегчить её и извлечь прибыль, осознавая общественную опасность своих действий и бездействия, предвидели возможность наступления последствий в виде ухудшения здоровья пациента, не желая наступления данных последствий, но отнеслись безразлично к пациенту при оказании медицинской помощи, в результате которой пациент скончался", — рассказали в суде версию СК.