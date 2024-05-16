Второму хирургу звёздной клиники Хайдарова избрали меру пресечения после смерти пациента
Суд Москвы отправил под домашний арест второго хирурга клиники Хайдарова
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест до 14 июля 2024 года Кадзаева Тамерлана, второго врача клиники звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Он, как и его коллега Илья Елагин, отрицает вину в смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова.
Суд Москвы отправил под домашний арест до 14 июля 2024 года Кадзаева Тамерлана. Видео © SHOT
"Врачи-хирурги Елагин И.Б. и Кадзаев Т.Б., действуя умышленно, желая уменьшить объём своей работы и тем самым облегчить её и извлечь прибыль, осознавая общественную опасность своих действий и бездействия, предвидели возможность наступления последствий в виде ухудшения здоровья пациента, не желая наступления данных последствий, но отнеслись безразлично к пациенту при оказании медицинской помощи, в результате которой пациент скончался", — рассказали в суде версию СК.
Следователи считают, что после гибели Гаврилова в его медицинскую карту внесли изменения, дабы сокрыть следы некачественной и небезопасной медпомощи.
Напомним, продюсер и бизнесмен Пётр Гаврилов скончался в феврале 2024 года спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. После этого суд приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца. 14 мая стало известно о задержании двух врачей клиники Хайдарова.