Хирург клиники Хайдарова раскрыл суду смертельную ошибку умершего пациента и избежал СИЗО

Суд Москвы отправил под домашний арест Илью Елагина, который является завотделением клиники звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Он является фигурантом уголовного дела о смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Впрочем, врач намерен обжаловать и это решение, поскольку считает себя невиновным, о чём заявил корреспонденту SHOT.

Защита Елагина представила суду почти 200 сертификатов и дипломов хирурга. Приобщить к материалам уголовного дела адвокаты хотели и десятки страниц с хвалебными комментариями от его пациентов. Сам Елагин в суде подчеркнул, что не допускал ошибок во время операции Гаврилова. Он назвал себя врачом высшей категории с 15 годами врачебного стажа и 400 операциями по бариатрии в год. Фигурант дела уверен, что в смертельных осложнениях виноват сам пациент, поскольку он не соблюдал рекомендации, из-за чего разошлись швы и его впоследствии не смогли спасти.