Хирург клиники Хайдарова раскрыл суду смертельную ошибку умершего пациента и избежал СИЗО
Суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники Хайдарова
Суд Москвы отправил под домашний арест Илью Елагина, который является завотделением клиники звёздного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Он является фигурантом уголовного дела о смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Впрочем, врач намерен обжаловать и это решение, поскольку считает себя невиновным, о чём заявил корреспонденту SHOT.
Суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники Хайдарова. Видео © SHOT
Защита Елагина представила суду почти 200 сертификатов и дипломов хирурга. Приобщить к материалам уголовного дела адвокаты хотели и десятки страниц с хвалебными комментариями от его пациентов. Сам Елагин в суде подчеркнул, что не допускал ошибок во время операции Гаврилова. Он назвал себя врачом высшей категории с 15 годами врачебного стажа и 400 операциями по бариатрии в год. Фигурант дела уверен, что в смертельных осложнениях виноват сам пациент, поскольку он не соблюдал рекомендации, из-за чего разошлись швы и его впоследствии не смогли спасти.
В суд пришла группа поддержки Елагина, которая скандировала: "Браво, доктор! За доктора!" Поддержать коллегу явилась и беременная супруга Хайдарова Светлана Сильваши. Теперь суду предстоит избрать меру пресечения Тамерлану Кадзаеву, который ассистировал Елагину во время операции.
Напомним, продюсер и бизнесмен Пётр Гаврилов скончался в феврале 2024 года спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. После этого суд приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца. 14 мая стало известно о задержании двух врачей клиники Хайдарова.