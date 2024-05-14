Стали известны личности задержанных хирургов клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова
SHOT: Адвокат IQ Plastique счёл неправомерным задержание хирургов клиники Хайдарова
Задержанные хирурги IQ Plastique Тимура Хайдарова — Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанными хирургами клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова оказались Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Представитель учреждения Владимир Слащёв в беседе с телеграм-каналом SHOT заявил, что оснований для этого нет.
"Сегодня в ГСУ СК России по Москве в качестве подозреваемых задержали врачей "Ай Кью Пластик" Елагина и Кадзаева. Удивлены поведением следствия, которое задерживает врачей по делу, где даже не проведены вскрытие и полноценная судебно-медицинская экспертиза. До настоящего времени причина смерти Гаврилова, которая произошла в другом медицинском учреждении спустя 10 дней после операции, достоверно не установлена, и вообще не определена причинно-следственная связь между действиями врачей клиники и смертью Гаврилова", — заявил представитель IQ Plastique, старший партнёр адвокатского бюро "Коблев и партнёры".
Юрист подчеркнул, что законных оснований для задержания хирургов нет. По его словам, адвокаты сделают всё возможное, чтобы защищаться от необоснованного и явно ангажированного уголовного преследования в соответствии с законом.
Напомним, проблемы у Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. После этого Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца. Сегодня, 14 мая, стало известно о задержании двух врачей клиники.