Стали известны личности задержанных хирургов клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова

Задержанными хирургами клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова оказались Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Представитель учреждения Владимир Слащёв в беседе с телеграм-каналом SHOT заявил, что оснований для этого нет.

"Сегодня в ГСУ СК России по Москве в качестве подозреваемых задержали врачей "Ай Кью Пластик" Елагина и Кадзаева. Удивлены поведением следствия, которое задерживает врачей по делу, где даже не проведены вскрытие и полноценная судебно-медицинская экспертиза. До настоящего времени причина смерти Гаврилова, которая произошла в другом медицинском учреждении спустя 10 дней после операции, достоверно не установлена, и вообще не определена причинно-следственная связь между действиями врачей клиники и смертью Гаврилова", — заявил представитель IQ Plastique, старший партнёр адвокатского бюро "Коблев и партнёры".