Росздравнадзор со штурмом прорывается в клинику звёздного хирурга Хайдарова

У дверей скандально известной клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique собрались представители Росздравнадзора. Они требуют от юристов пропустить их внутрь опечатанного здания. Видео публикует SHOT.

На кадрах видно, что у закрытых дверей дежурят силовики в форме, пока сотрудники Росздравнадзора говорят с персоналом. Самого звёздного хирурга Хайдарова на месте событий пока нет.