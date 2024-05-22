Росздравнадзор со штурмом прорывается в клинику звёздного хирурга Хайдарова
У дверей скандально известной клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique собрались представители Росздравнадзора. Они требуют от юристов пропустить их внутрь опечатанного здания. Видео публикует SHOT.
Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что у закрытых дверей дежурят силовики в форме, пока сотрудники Росздравнадзора говорят с персоналом. Самого звёздного хирурга Хайдарова на месте событий пока нет.
Напомним, что проблемы у клиники начались в феврале, когда продюсер Пётр Гаврилов скончался через 10 дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти бизнесмена стало острое воспаление брюшины. В связи с инцидентом суд принял решение о приостановке деятельности IQ Plastique на три месяца. 14 мая правоохранители задержали двух специалистов из клиники Хайдарова.
Telegram / SHOT