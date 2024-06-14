Самые громкие разводы: Звёздные браки, которые не пережили 2024 год Построить крепкую семью не всегда легко: некоторые не сходятся характерами, кто-то не умеет идти на уступки, а порой в браке появляется третий лишний. Несмотря на успех и богатство, звёздные пары — такие же люди, которые не всегда способны сохранить семью. 14 июня, 14:30 Самые скандальные разводы 2024 года — какие знаменитости больше не могут находиться рядом друг с другом? Обложка © Telegram / ler_chek_official, © VK / Певица Нюша / Nyusha

Бракоразводный процесс — не самая приятная вещь, тем более если за ним наблюдают тысячи посторонних. Личная жизнь известных людей зачастую становится достоянием общественности, но такова плата за успех. 2024 год ещё не достиг экватора, а несколько знаменитых пар уже успели подать на развод. Life.ru подготовил топ-3 громких и неожиданных расставаний российских селебрити.

Чекалины не выдержали уголовных разбирательств

Блогер Лерчек разводится с мужем Артёмом Чекалиным. Фото © Telegram / ler_chek_official

История о неуплате налогов и миллионных долгах семьи Чекалиных перед государством прогремела на всю страну. Красивая картинка уже не выглядела безоблачной, но для блогеров всё закончилось не так уж плохо. Казалось бы, чёрная полоса позади и звёздная пара, осознав ошибки, готовится покорять новые вершины. Однако, как стало известно в марте этого года, уже по отдельности. В социальных сетях Валерия поделилась с подписчиками новостью о скором разводе с супругом, причины не раскрывались. По словам девушки, ничего особенного не произошло и они с Артёмом всё равно стараются поддерживать хорошие отношения.

Многие, в том числе Следственный комитет, считают, что развод фиктивный и просто выгоден для молодых людей. Поклонники звёздной пары ещё надеются на их воссоединение. Совсем недавно Валерия и Артём сообщили, что официальный развод всё же состоялся. Было это решение взаправду или для урегулирования финансовых вопросов — покажет время.

Нюша не смогла спасти свой брак

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igorsivovv

Певица Нюша и бизнесмен Сивов поженились в 2017 году. На данный момент у пары уже двое детей и совместная история длиной в семь лет. К сожалению, 2024 год стал для Нюши и Игоря как пары последним. Ранее девушка рассказала, что в их семье произошла измена, но они смогли её пережить. Конечно, с чьей стороны была допущена ошибка, звезда не уточнила. Поклонники сразу приписали вину Игорю, ведь на момент измены Нюша была беременна вторым ребёнком. Очевидно, что события такого рода не проходят бесследно и говорят о серьёзных проблемах в отношениях.

Недавно певица дала большое интервью, в котором рассказала, что причиной развода стали не измены, а взаимоотношения, зашедшие в тупик. Смысла продолжать брак уже не было, и Нюша подала на развод. О настоящих мотивах такого решения остаётся только догадываться, ведь в СМИ до сих пор не утихают слухи о новой избраннице Игоря, которая вполне могла стать той самой причиной.

Третий брак Кудрявцевой подошёл к концу

Лера Кудрявцева с молодым мужем Игорем Макаровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Igor_makarov25

Лера Кудрявцева вышла замуж в третий раз в 2013 году. Избранником телеведущей стал молодой хоккеист Игорь Макаров. Разница в возрасте у Леры и Игоря целых 16 лет. Поначалу такой союз казался несерьёзным, но по итогу продлился больше десяти лет. Супруги успели даже завести дочку, о которой так мечтала звезда. Беременность далась нелегко, пришлось прибегнуть к ЭКО. Долгое время в паре царила гармония, а Кудрявцева не могла нарадоваться прекрасному молодому мужу и чудесной дочке. Неладное поклонники заметили, когда телеведущая отмечала Новый год с ребёнком, но почему-то без мужа. Прокомментировать ситуацию Лера решилась только после принятия окончательного решения о разводе. Девушка не стала скрывать причину разлада и довольно лаконично её описала: "Я ушла от мужа. Алкоголь — зло". Кратко и понятно, без лишних загадок.

Как бы ни хотелось "раз и навсегда", от развода никто не застрахован. Порой за счастье нужно побороться, но иногда стоит просто закрыть дверь и оставить за ней того, с кем уже не по пути, чтобы позже открыть новую. Как не пропустить тот самый момент, когда брак начинает рушиться, ранее рассказал Life.ru.

Авторы Дана Третьякова