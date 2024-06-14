В активном поиске: Разводящаяся Нюша выложила горячее фото в микробикини

27 мая 2024 года стало известно, что Нюша (Анна Шурочкина) подала иск на развод со своим мужем-бизнесменом. Несмотря на то что у пары родилось уже двое детей, дочь Симба и сын Саффрон, артистка твёрдо решила стать вновь свободной женщиной. Напомним, что певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. Получается, брак просуществовал семь лет. Вероятно, пара нажила много совместного имущества, однако сама Анна Шурочкина заявляла, что не будет делить с бизнесменом ничего.

Вместо этого, чтобы отвлечься от стресса и расслабиться, Нюша решила полететь на море и немного отдохнуть. Без пикантных фото не обошлось! Сексуальная, стройная, красивая певица с фото так и намекает: "Вот сейчас я разведусь и смогу сразу найти крутого мужчину на замену. Кто в очередь, мальчики?"

Оголившаяся на пляже певица Нюша открыто намекает, что не грустит из-за развода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyusha_nyusha