В активном поиске: Разводящаяся Нюша выложила горячее фото в микробикини
Развод — не повод, чтобы горевать! Такого правила придерживается певица Анна Шурочкина. К тому же видно, как "расцвела и похорошела" Нюша за последнее время. Не грех и на пляже оголиться, чтобы фигуркой блеснуть.
27 мая 2024 года стало известно, что Нюша (Анна Шурочкина) подала иск на развод со своим мужем-бизнесменом. Несмотря на то что у пары родилось уже двое детей, дочь Симба и сын Саффрон, артистка твёрдо решила стать вновь свободной женщиной. Напомним, что певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году. Получается, брак просуществовал семь лет. Вероятно, пара нажила много совместного имущества, однако сама Анна Шурочкина заявляла, что не будет делить с бизнесменом ничего.
Вместо этого, чтобы отвлечься от стресса и расслабиться, Нюша решила полететь на море и немного отдохнуть. Без пикантных фото не обошлось! Сексуальная, стройная, красивая певица с фото так и намекает: "Вот сейчас я разведусь и смогу сразу найти крутого мужчину на замену. Кто в очередь, мальчики?"
Оголившаяся на пляже певица Нюша открыто намекает, что не грустит из-за развода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyusha_nyusha
Для многих женщин проходить через развод — это тяжёлое испытание, которое отражается на их внешности. Но только не на Нюше! Кажется, из-за новости, что с её плеч вот-вот упадёт камень в виде изменяющего супруга, Анна Шурочкина расцвела. И поклонники не могли этого не заметить. В комментариях под этой фотографией люди восторженно пишут, как Нюша похорошела: "Вот как на женщин влияет развод, одни плюсы", "Какая фигура", "Просто расцвела", "Огонь", "Очень красивая, всегда восхищалась и восхищаюсь вами".
Надеемся, что всё у Нюши сложится хорошо. Пока что только известно, что Анна Шурочкина возобновила выступления на корпоративах на фоне развода и выхода из декрета и даже отыграла первые концерты. Интересно, с такой фигурой Нюша всё так же будет выступать полуголой? Ведь как привлекать к себе кавалеров?
ТАСС / Антон Белицкий