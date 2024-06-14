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14 июня, 07:21

Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой. По данным SHOT, они заморожены из-за долга перед ФНС на сумму более чем 11,3 млн рублей.

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В конце 2023 года стало известно, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Её подозревают в применении так называемой схемы блогера Лерчек. В конце мая Life.ru сообщал, что блогерша задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей. Тогда звезда получила предупреждение: если не заплатит всё вовремя, то её счёт заблокируют или не выпустят из России.

Александра Вишнякова
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