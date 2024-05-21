Подумала две секунды: Бузова номинировала Ивлееву на звание "Кринж года"
Ольга Бузова назвала Анастасию Ивлееву "кринжем года"
Ольга Бузова и Анастасия Ивлеева. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86 / ТАСС / Сергей Савостьянов
Певица Ольга Бузова достаточно нелестно высказалась в адрес блогерши Анастасии Ивлеевой. В беседе с журналистами телеведущая назвала коллегу по цеху "кринжем года".
Ольга Бузова назвала Анастасию Ивлееву "кринжем года". Видео © Telegram / Rocket Mag
Смелое заявление исполнительница хита "Мало половин" сделала в кулуарах премии "Прорыв года 2024", которая прошла в Москве накануне. Представители СМИ решили спросить у Бузовой, кто достоин номинации "Кринж года".
Артистка ответила не сразу — сначала уточнила, что означает слово "кринж". Молодёжь так говорит про чувство стыда за чьи-либо действия. Потом Бузова спросила, про какой год идёт речь, и, подумав пару секунд, выдала: Ивлеева. Такой же вопрос журналисты задали и певцу Дмитрию Маликову, но он тоже не сразу понял, что от него хотят, и ушёл от ответа.
Напомним, в последнее время блогер Настя Ивлеева упоминается в контексте "почти голой вечеринки", которая прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Мероприятие спровоцировало волну общественного гнева, и уже через несколько дней его участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Многих артистов исключили из проектов, концертов, выступлений из-за появления на скандальной тусовке. Сама Ивлеева, по её же признанию, ушла в режим тишины. Спустя почти полгода после вечеринки она дала первое интервью, где рассказала, что посетила Донбасс на свой день рождения — 8 марта.