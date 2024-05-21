Подумала две секунды: Бузова номинировала Ивлееву на звание "Кринж года"

Смелое заявление исполнительница хита "Мало половин" сделала в кулуарах премии "Прорыв года 2024", которая прошла в Москве накануне. Представители СМИ решили спросить у Бузовой, кто достоин номинации "Кринж года".

Артистка ответила не сразу — сначала уточнила, что означает слово "кринж". Молодёжь так говорит про чувство стыда за чьи-либо действия. Потом Бузова спросила, про какой год идёт речь, и, подумав пару секунд, выдала: Ивлеева. Такой же вопрос журналисты задали и певцу Дмитрию Маликову, но он тоже не сразу понял, что от него хотят, и ушёл от ответа.