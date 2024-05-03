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"Это не прачечная": Ивлеева на 33-летие посетила Донбасс

Ивлеева заявила, что на своё 33-летие посетила Донбасс

3 мая, 07:14
Анастасия Ивлеева дала интервью бизнесмену Андрею Третьякову. Обложка © YouTube / luka_ebkov

Анастасия Ивлеева дала интервью бизнесмену Андрею Третьякову. Обложка © YouTube / luka_ebkov

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева дала первое интервью после скандальной "голой вечеринки" и рассказала, что на своё 33-летие (8 марта) посетила Донбасс, и в том числе непосредственно линию соприкосновения. Хотя сначала она не хотела афишировать поездку.

"Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И, во-вторых, для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно — без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть чтобы выстроить своё впечатление. Проехала несколько городов", — рассказала Ивлеева в интервью бизнесмену и блогеру Андрею Третьякову.

Блогерша проехала несколько городов Донбасса, в том числе Мариуполь. Она заявила, что осталась под большим впечатлением, увидев, как из руин возрождается новая жизнь. Эти картины не оставили её равнодушной. Была она и на линии соприкосновения.

"На протяжении всего времени ты слышишь войну... Мы стояли там около минут пятнадцати и просто молчали, слушали войну. И ты понимаешь, что буквально в километре гуляют дети, люди ходят по своим делам, ходят на свидания, сидят на лавочке. Люди на фоне военных действий живут жизнь. И ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы... Впечатления на всю жизнь", — добавила Настя.

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Напомним, "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного гнева, и уже через несколько дней его участники, в том числе Ивлеева, начали записывать извинения. Многих артистов исключили из проектов, концертов, выступлений из-за появления на скандальной тусовке. Сама Ивлеева, по её же признанию, ушла в режим тишины. Для неё это интервью стало первым за все эти месяцы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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