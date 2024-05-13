"Немножко дурочка": Гагарина наехала на Бузову и призвала её отказаться от пения

Феномен поющей телеведущей Ольги Бузовой заключается в её образе, а не в её вокальных данных. Таким мнением поделилась певица Полина Гагарина. Выпускница проекта "Фабрика звёзд" считает, что Бузовой было бы честнее себя определить как "шоувумен".

"Было бы, наверно, намного честнее с её стороны себя определить как шоувумен. У неё выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать", — сказала Гагарина в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её YouTube-канале.

Исполнительница хита "Драмы больше нет" также убеждена, что Бузовой лучше не петь и не танцевать. Как считает Гагарина, звезде следует поработать в сфере стендапа.