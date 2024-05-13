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13 мая, 13:31

"Немножко дурочка": Гагарина наехала на Бузову и призвала её отказаться от пения

Певица Гагарина: Бузова создала образ "немножко дурочки" для сцены

Полина Гагарина и Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев

Полина Гагарина и Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев

Феномен поющей телеведущей Ольги Бузовой заключается в её образе, а не в её вокальных данных. Таким мнением поделилась певица Полина Гагарина. Выпускница проекта "Фабрика звёзд" считает, что Бузовой было бы честнее себя определить как "шоувумен".

"Было бы, наверно, намного честнее с её стороны себя определить как шоувумен. У неё выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать", — сказала Гагарина в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её YouTube-канале.

Исполнительница хита "Драмы больше нет" также убеждена, что Бузовой лучше не петь и не танцевать. Как считает Гагарина, звезде следует поработать в сфере стендапа.

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Ранее Ольга Бузова поделилась мечтами о материнстве. Отвечая на вопрос, в какой сфере она бы хотела попробовать свои силы, 38-летняя экс-звезда телепроекта "Дом-2" призналась, что хотела бы родить и воспитать ребёнка.

Наталья Исакова
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