"Немножко дурочка": Гагарина наехала на Бузову и призвала её отказаться от пения
Певица Гагарина: Бузова создала образ "немножко дурочки" для сцены
Полина Гагарина и Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев
Феномен поющей телеведущей Ольги Бузовой заключается в её образе, а не в её вокальных данных. Таким мнением поделилась певица Полина Гагарина. Выпускница проекта "Фабрика звёзд" считает, что Бузовой было бы честнее себя определить как "шоувумен".
"Было бы, наверно, намного честнее с её стороны себя определить как шоувумен. У неё выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать", — сказала Гагарина в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на её YouTube-канале.
Исполнительница хита "Драмы больше нет" также убеждена, что Бузовой лучше не петь и не танцевать. Как считает Гагарина, звезде следует поработать в сфере стендапа.
Ранее Ольга Бузова поделилась мечтами о материнстве. Отвечая на вопрос, в какой сфере она бы хотела попробовать свои силы, 38-летняя экс-звезда телепроекта "Дом-2" призналась, что хотела бы родить и воспитать ребёнка.