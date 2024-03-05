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5 марта, 12:17

Ольга Бузова: Главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой

Бузова поделилась мечтами о материнстве на марафоне "Знание.Первые"

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась мечтами о материнстве на марафоне "Знание.Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Отвечая на вопрос, в какой сфере она бы хотела попробовать свои силы, Бузова призналась, что хотела бы родить и воспитать ребёнка. Звезда уверена, что эти планы должны воплотиться в жизнь, потому что "мечты хороших девочек должны сбываться".

Бузова поделилась мечтами о материнстве на марафоне "Знание.Первые". Видео © t.me / znaniemedia

"Самая главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой", — сообщила телеведущая.

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Ранее Life.ru писал, что Ольга Бузова не собирается поддерживать сбежавшего из страны блогера Даню Милохина, с которым ранее находилась в приятельских отношениях. Телеведущая заверила, что никогда не предаст свою страну, а за границу выезжает только ради телевизионных съёмок.

Обложка ©

t.me / znaniemedia

Марина Калегина
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