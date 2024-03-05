Ольга Бузова: Главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась мечтами о материнстве на марафоне "Знание.Первые", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Отвечая на вопрос, в какой сфере она бы хотела попробовать свои силы, Бузова призналась, что хотела бы родить и воспитать ребёнка. Звезда уверена, что эти планы должны воплотиться в жизнь, потому что "мечты хороших девочек должны сбываться".