"Настоящая любовь есть": Бузова засветила обручальное кольцо на презентации клипа и спрятала его от камер

Певица Ольга Бузова на премьере нового клипа "Позови" приоткрыла подробности съёмок самой горячей сцены видео: в ней российский актёр Станислав Бондаренко страстно целует артистку на разделочном столе. Исполнительница назвала свои клипы настоящими сериалами о любви.

Ольга Бузова рассказала о своём новом клипе "Позови". Видео © LIFE

"Работа, которую мы пронесли через "Верни" в "Позови", в очередной раз показывает нам всем, что настоящая любовь существует. Что, даже если это было кем-то запланировано и в этой истории надо мной хотели пошутить, вернуть меня в другой год, в другое время, в любом случае, во-первых, всё тайное всегда становится явным. А во-вторых, настоящая любовь существует и всегда побеждает", — рассказала певица, добавив, что их с Бондаренко поцелуй был не постановочным, а по-настоящему искренним и должен был показать страсть и боль между мужчиной и женщиной.

Супруга Станислава, к слову, тоже была на презентации. Её горячая сцена супруга с Бузовой не смутила. Наоборот, она рассказала корреспонденту Лайфа, что это была самая красивая постельная сцена в исполнении мужа. Сам же он заметил, что Бузова прекрасно целуется.

На презентации клипа певица засветила на безымянном пальце кольцо, которое сняла перед общением с журналистами. Но его уже успели заметить, поэтому артистке пришлось признаться. Но всей тайны Бузова раскрывать не стала.

"Кольца нет. Было... Счастье любит тишину. Я всегда живу по этому закону. Все пытаются узнать про моего молодого человека. Я не хочу вводить вас в заблуждение. Сейчас я проживаю такой период своей жизни, что очень много работаю и очень много создаю. И это занимает много времени. Это не мешает принимать мне ухаживания", — уклончиво заметила звезда.

Клип "Позови" с Ольгой Бузовой и Станиславом Бондаренко в главных ролях. Видео © YouTube / "Позови"