"Могла и не ехать": В Госдуме посчитали поездку Ивлеевой в Донбасс разовой акцией

Поездка блогерши Насти Ивлеевой в Донбасс после скандальной "почти голой вечеринки" является разовой акцией, и вместо этого она могла бы совершить "более интеллектуальное действие". Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов, пишет kp.ru.

"Вопрос не в том, что поехал или не поехал в Донбасс. Я скажу кощунственные, крамольные вещи. Она могла и не ехать в Донбасс. Она могла по-другому что-то сделать. В результате получается, что она непонятно где, чего и как", — отметил парламентарий, добавив, что ждал от Ивлеевой другого "месседжа".

Говоря о поведении блогерши, депутат сравнил её с певцом Филиппом Киркоровым, который тоже был на нашумевшей тусовке и после этого отправился в ДНР. В отличие от Ивлеевой, у короля российской эстрады поменялась риторика, считает Милонов. Депутат обратил внимание, что некоторые приезжают в новые регионы РФ с осторожностью, так как боятся подпасть под западные санкции.