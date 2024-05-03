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3 мая, 13:03

"Могла и не ехать": В Госдуме посчитали поездку Ивлеевой в Донбасс разовой акцией

Депутат Милонов назвал разовой акцией поездку блогера Ивлеевой в Донбасс

Поездка блогерши Насти Ивлеевой в Донбасс после скандальной "почти голой вечеринки" является разовой акцией, и вместо этого она могла бы совершить "более интеллектуальное действие". Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов, пишет kp.ru.

"Вопрос не в том, что поехал или не поехал в Донбасс. Я скажу кощунственные, крамольные вещи. Она могла и не ехать в Донбасс. Она могла по-другому что-то сделать. В результате получается, что она непонятно где, чего и как", — отметил парламентарий, добавив, что ждал от Ивлеевой другого "месседжа".

Говоря о поведении блогерши, депутат сравнил её с певцом Филиппом Киркоровым, который тоже был на нашумевшей тусовке и после этого отправился в ДНР. В отличие от Ивлеевой, у короля российской эстрады поменялась риторика, считает Милонов. Депутат обратил внимание, что некоторые приезжают в новые регионы РФ с осторожностью, так как боятся подпасть под западные санкции.

"Я вижу многих людей, приезжают в Донбасс разные люди. И вижу, как некоторые очень аккуратненько так: можно я что-нибудь куплю, только не военным, можно зверушкам помогу или ещё что-нибудь?" — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

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Напомним, "почти голая вечеринка" Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Мероприятие спровоцировало волну общественного гнева, и уже через несколько дней его участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Многих артистов исключили из проектов, концертов, выступлений из-за появления на скандальной тусовке. Сама Ивлеева, по её же признанию, ушла в режим тишины. Спустя почти полгода после вечеринки она дала первое интервью, где рассказала, что посетила Донбасс на свой день рождения — 8 марта.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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