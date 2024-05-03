"Одной поездки в Донбасс мало": Эксперт по пиару рассказала, сможет ли Ивлеева вернуть потерянную славу

Блогерша Анастасия Ивлеева, которая недавно рассказала о своей поездке в Донбасс и о помощи российским военным, может стать примером для других, так как она продемонстрировала, что может кардинально меняться. Как считает эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова, знаменитая блондинка, вероятно, сделала окончательный выбор в пользу России.

"Произошла история с "голой вечеринкой", и всем известно, как она обернулась не только для Анастасии, но и для многих артистов. Скорее всего, она сделала выбор в пользу России, где она живёт и развивается как личность, как творческий человек и как предприниматель", — сказала эксперт в беседе с 360.ru.