"Одной поездки в Донбасс мало": Эксперт по пиару рассказала, сможет ли Ивлеева вернуть потерянную славу
Эксперт Антипова: Ивлеева выбрала Россию, но одной поездки в Донбасс мало
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Блогерша Анастасия Ивлеева, которая недавно рассказала о своей поездке в Донбасс и о помощи российским военным, может стать примером для других, так как она продемонстрировала, что может кардинально меняться. Как считает эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова, знаменитая блондинка, вероятно, сделала окончательный выбор в пользу России.
"Произошла история с "голой вечеринкой", и всем известно, как она обернулась не только для Анастасии, но и для многих артистов. Скорее всего, она сделала выбор в пользу России, где она живёт и развивается как личность, как творческий человек и как предприниматель", — сказала эксперт в беседе с 360.ru.
По словам специалиста, каждый человек может ошибиться и шансы на исправление есть у всех, это сейчас и демонстрирует Ивлеева. Однако одна поездка в Донбасс вряд ли поможет блогерше отбелить репутацию. Как считает Антипова, теперь звезде придётся "на протяжении года или нескольких лет" собственными поступками доказывать обществу, что она действительно сделала выбор в пользу Родины. Если от Ивлеевой не последует никаких действий, то для неё ещё долго "будут закрыты двери", резюмировала эксперт.
Как сообщал Life.ru, "почти голая вечеринка" Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря 2023 года. Мероприятие спровоцировало волну общественного гнева, и уже через несколько дней его участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Многих артистов исключили из проектов, концертов, выступлений из-за появления на скандальной тусовке. Сама Ивлеева, по её же признанию, ушла в режим тишины. Спустя почти полгода после вечеринки она дала первое интервью, где заявила, что посетила Донбасс.