"Чистка биографии": Милонов призвал посетившую Донбасс Ивлееву брать пример с Киркорова

Депутат Государственной думы Виталий Милонов похвалил блогершу Анастасию Ивлееву за поездку в Донбасс после скандальной "голой вечеринки" в конце прошлого года. В то же время парламентарий считает, что знаменитость сделала это только ради "очищения биографии". По его мнению, телеведущая выбрала неправильную тактику, поэтому ей следует брать пример с певца Филиппа Киркорова, который тоже был на той нашумевшей тусовке.

"Много кто съездил в Донбасс. Киркоров был в Донбассе. Как бы мы ни относились к Киркорову, я могу сказать изнутри: отношение к нему в Донбассе очень сильно изменилось. Эту поездку он сделал не без пользы для себя, но он дал очень важный посыл: он как бы сказал, что надо определяться, надо показывать, поддерживаешь ты свою страну или не поддерживаешь", — отметил Милонов в беседе с "Газетой.ru".

Если король российской эстрады иронизирует над собой, когда допускает недочёты, Ивлеева ведёт себя предельно осторожно, добавил Милонов. По его мнению, многие давно бы перестали припоминать блогерше "голую вечеринку", если бы она изменила образ жизни.

"Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подаёт. Уже столько времени прошло, и можно было бы показать как-то своё изменившееся отношение к событиям и к организации мероприятий. Столько возможностей есть", — указал депутат.

Он подчеркнул, что российское общество является милосердным, и у Ивлеевой был шанс показать себя с другой стороны.