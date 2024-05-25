Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов и теперь рискует остаться в России навсегда
SHOT: Настя Ивлеева задолжала российской налоговой более 11 млн рублей
Блогер Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, звезда получила предупреждение: если не заплатит всё вовремя, то тогда её счёт заблокируют или не выпустят из России.
По данным телеграм-канала, Ивлеевой ещё прислали два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей. Впрочем, блогер, видимо, пока об этом не переживает — на днях она сменила имидж, перекрасившись в брюнетку.
Как сообщал Life.ru, в конце 2023 года стало известно, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Её подозревают в применении так называемой схемы блогера Лерчек. Она разделила бизнес на два юрлица, чтобы продолжить платить налоги по упрощённой системе налогообложения (УСН). В результате государственная казна, предварительно, недополучила 137 миллионов рублей.
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