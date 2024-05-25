Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов и теперь рискует остаться в России навсегда

Блогер Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, звезда получила предупреждение: если не заплатит всё вовремя, то тогда её счёт заблокируют или не выпустят из России.

По данным телеграм-канала, Ивлеевой ещё прислали два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей. Впрочем, блогер, видимо, пока об этом не переживает — на днях она сменила имидж, перекрасившись в брюнетку.