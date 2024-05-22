Настя Ивлеева кардинально сменила имидж и показала фото новой себя
Настя Ивлеева в новом образе. Фото © Telegram / Настя Ивлеева
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева сменила имидж. Кардинальными изменениями в образе звезда поделилась с подписчиками в своём телеграм-канале. Она опубликовала две фотографии, сопроводив их словом из трёх букв.
"Упс", — гласит её сообщение, которое набрало уже более 15 тысяч реакций.
Как рассказывал Life.ru, в этом году на долю Ивлеевой выпало немало испытаний после скандала с "голой вечеринкой", которая отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники начали записывать слёзные видеосообщения с извинениями, исключением не стала и сама Ивлеева. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.