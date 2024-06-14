Harley Davidson и дом в Израиле: Life.ru узнал, чем владеет старший брат Галкина* Брат Галкина* назвал обвинения ахинеей 14 июня, 07:19 Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

SHOT выяснил, чем владеет старший брат Максима Галкина*, которого подозревают в сокрытии израильского гражданства. Среди имущества — квартира и пять земельных участков в Москве, два "мерседеса" и американский мотоцикл Harley Davidson.

Так, на 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратов. Если посчитать примерную стоимость владений, то получится около 1,3 млрд рублей. В Москве у Дмитрия Галкина есть и квартира — в районе Черёмушки площадью 103,6 квадрата (стоимость около 44,3 млн рублей).

Также в собственности бизнесмена есть мотоцикл Harley Davidson и два "мерседеса": S-Class 450 4Матiс и Gls 400 D 4Matic. На авто "висят" штрафы на 147 тысяч рублей.

Есть у Галкина-старшего и недвижимость в Израиле — дом стоимостью около $6 млн в элитном районе города Кесария. Именно там после начала СВО живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми.

Кстати, сам Дмитрий Галкин в беседе с телеграм-каналом назвал все обвинения ахинеей.

Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО "Военно-промышленная компания". В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО "Оружейные мастерские" — компания является подрядчиком Минобороны. 12 июня стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. По данным SHOT, следственные действия связаны с сокрытием двойного гражданства.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Александра Вишнякова