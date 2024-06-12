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12 июня, 19:18

Силовики нагрянули с обысками к родному брату Галкина*

В доме брата юмориста Галкина, который работает в сфере ОПК, прошли обыски

Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /maxgalkinru

Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /maxgalkinru

В доме родного брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* проходят следственные действия. По информации ТАСС, силовики изъяли из дома Дмитрия Галкина компьютеры и другие носители информации.

"В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации", — рассказал источник агентства.

По его словам, уголовное дело, в рамках которого проходят следственные действия, никак не связано с братом Дмитрия — иноагентом Максимом Галкиным*. Тем временем сведения об обысках подтверждает и источник РБК.

Жизнь закручивает гайки: Почему Максима Галкина не хотят видеть в самых хлебных странах-курортах
Жизнь закручивает гайки: Почему Максима Галкина не хотят видеть в самых хлебных странах-курортах

До 2017 года Дмитрий Галкин являлся гендиректором ООО "Военно-промышленная компания", которое занимается разработкой лёгкой колёсной бронетехники для нужд Минобороны и иных силовых структур. Сейчас Галкин является соучредителем компании, производящей боеприпасы. Подробнее о том, как складывалась карьера брата юмориста, — в материале Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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