Силовики нагрянули с обысками к родному брату Галкина*
В доме брата юмориста Галкина, который работает в сфере ОПК, прошли обыски
Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /maxgalkinru
В доме родного брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* проходят следственные действия. По информации ТАСС, силовики изъяли из дома Дмитрия Галкина компьютеры и другие носители информации.
"В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации", — рассказал источник агентства.
По его словам, уголовное дело, в рамках которого проходят следственные действия, никак не связано с братом Дмитрия — иноагентом Максимом Галкиным*. Тем временем сведения об обысках подтверждает и источник РБК.
До 2017 года Дмитрий Галкин являлся гендиректором ООО "Военно-промышленная компания", которое занимается разработкой лёгкой колёсной бронетехники для нужд Минобороны и иных силовых структур. Сейчас Галкин является соучредителем компании, производящей боеприпасы. Подробнее о том, как складывалась карьера брата юмориста, — в материале Life.ru.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.