Силовики нагрянули с обысками к родному брату Галкина*

В доме родного брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* проходят следственные действия. По информации ТАСС, силовики изъяли из дома Дмитрия Галкина компьютеры и другие носители информации.

"В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации", — рассказал источник агентства.

По его словам, уголовное дело, в рамках которого проходят следственные действия, никак не связано с братом Дмитрия — иноагентом Максимом Галкиным*. Тем временем сведения об обысках подтверждает и источник РБК.

До 2017 года Дмитрий Галкин являлся гендиректором ООО "Военно-промышленная компания", которое занимается разработкой лёгкой колёсной бронетехники для нужд Минобороны и иных силовых структур. Сейчас Галкин является соучредителем компании, производящей боеприпасы. Подробнее о том, как складывалась карьера брата юмориста, — в материале Life.ru.