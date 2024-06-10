Жизнь закручивает гайки: Почему Максима Галкина* не хотят видеть в самых хлебных странах-курортах Похоже, что у звёздной пары Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой дела идут всё хуже. Казахстан, ОАЭ, Бали, Таиланд и Мальдивы закрыли перед юмористом двери, а в России "зависло" дорогое имение, которое никто не хочет покупать из-за статуса иноагента у Галкина*. 10 июня, 05:17 Суд оставил Галкина* в статусе иноагента, опираясь на многочисленные видеозаписи заявлений юмориста, в которых тот поносил Россию, рассказывал, что помогает ВСУ, и выкрикивал украинские нацистские приветствия. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Андрей Любимов

Почему Галкин* судится с Минюстом

Беглый юморист Максим Галкин*, судя по участившимся истеричным выпадам в адрес России и россиян в своих соцсетях, может находиться на грани отчаяния. Его положение продолжает ухудшаться — на днях пародист проиграл в Москве очередной суд в попытках оспорить решение Минюста о признании себя иноагентом.

Тяжба длится с мая прошлого года, и, судя по тексту решения суда, истец по-прежнему уверен, что никогда не осуществлял политическую деятельность, а внесение артиста в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать своё мнение и нарушает права на неприкосновенность частной жизни.

Суд, впрочем, опираясь на многочисленные видеозаписи заявлений юмориста, в которых тот поносил Россию, рассказывал, что помогает ВСУ, и выкрикивал украинские нацистские приветствия, встал на иную точку зрения.

"Героям слава!" — выступление Максима Галкина* в Дубае, за которое его оштрафовали на 2,4 млн рублей. Видео © YouTube / Максим Галкин

Каких взглядов придерживается юморист

Очевидное несоответствие представлений Галкина* о самом себе как о человеке, далёком от политики, и того, что он делает на сцене и в соцсетях, заставляет думать, что статус иноагента, присвоенный ему ещё в 2022 году, на самом деле мешает юмористу лишь в одном — зарабатывать в России, в том числе на "жирных" корпоративах.

В самом деле: Галкин* по-прежнему славит Украину и помогает ей, совсем недавно в инстаграме** скорбел о погибших в Харькове, написав "Харьков, сегодня сердцем с тобой", но при этом ни слова не обронил о трагедии в Белгороде, когда из-за попавшей в жилой дом украинской ракеты погибли десятки человек, включая детей. Похоже, ему нет дела до страданий собственных сограждан.

При этом такой избирательный гуманизм происходит на фоне сокращающихся доходов семьи юмориста. Заработки заметно падают, а миллионные расходы на многочисленную элитную недвижимость семьи по всему миру остаются.

Галкин* скорбит по жертвам в Харькове, но в упор не замечает трагедию в Белгороде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Почему Галкин* не может продать дорогой замок в Подмосковье

Юморист не просто так пытается снять с себя в России статус иноагента. Большой обузой для кармана четы Галкин* – Пугачёва остаётся замок в подмосковной деревне Грязь. Ежемесячные затраты на содержание особняка, по оценке экспертов, могут составлять около миллиона рублей.

Сюда входят налог на землю и на кадастр здания — около 300 тыс. рублей в год. Плюс затраты на электричество и газ — примерно 60 тыс. рублей в месяц, уход за территорией и самим домом, ремонты (чем больше особняк, тем чаще в нём что-то ломается) — около 100 тыс., транспорт и его обслуживание и, конечно, зарплаты сотрудникам, которые работают на семью артистов. Это ещё примерно 600–700 тыс.

Замок Галкина* и Пугачёвой в Грязи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

В 2022 году по артистической тусовке ходили слухи, что звёздное семейство пыталось избавиться от замка. Называлась и цена имения — около 10 млн долларов или почти 1 млрд рублей по курсу. Однако продать его оказалось совсем не просто.

В прошлом году появилась информация, что замок оказался под арестом из-за накопившихся долгов юмориста перед налоговой. Якобы суммы вроде были небольшими, но многочисленными. И судя по недавнему визиту Аллы Пугачёвой в Грязь (певица приезжала к себе в замок в ноябре 2023 года) и по её планам снова приехать в Россию в июне этого года, дом всё ещё находится в собственности семьи.

Впрочем, сложно его продать не только из-за ФНС.

Многих покупателей справедливо останавливает иноагентский статус Галкина*. Согласно принятым в июле прошлого года поправкам в закон об иноагентах, юридические и физические лица, "независимо от их гражданства или отсутствия такового, при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента, указанные в статье 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Действия (бездействие) таких лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах".

То есть неизвестно, как может аукнуться эта сделка для покупателя — не будет ли покупка/продажа "на миллиард" расцениваться как способствование юмористу нарушать действующее законодательство? Кстати, Life.ru уже писал об иноагентах, предвидевших подобную ситуацию и переписавших своё имущество на членов своих семей и ближний круг общения.

Кроме того, как отмечают риелторы, подобный архитектурный облик особняка уже давно вышел из моды. Сейчас богачи стремятся к простоте и лаконичности форм своих семейных гнёзд, в которых много стекла и инновационных материалов.

Почему Галкин* и Пугачёва теряют доходы

С конца прошлого года Галкин* регулярно сталкивается с отменой зарубежных концертов и штрафными санкциями со стороны наиболее хлебных стран.

Первой ласточкой стал Казахстан — там осенью 2023 года дважды отменялись его концерты. В сентябре — в связи с совпадением дат выступления артиста с "более важными событиями", а в октябре на ремонт одновременно закрылись обе площадки, где должен был выступать Галкин*. Несмотря на возмущения пародиста, с тех пор республика в его гастрольный маршрут попадать перестала.

Следом Галкин* нарвался на крупный штраф в ОАЭ — 2,4 млн рублей по тогдашнему курсу артист выплатил местным властям за украинские нацистские приветствия и помойные шутки в адрес России, произнесённые им на дубайской сцене 4 января.

Спустя пару недель артиста не пустили на Бали и в Таиланд, а сейчас ярому патриоту Израиля Максиму Галкину* закрыт путь и на Мальдивы — 2 июня островное государство запретило въезд на свою территорию израильским гражданам из-за событий в Газе.

Власти столицы Казахстана Астаны занялись ремонтом концертной площадки перед приездом Галкина*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Куда ездит выступать Максим Галкин* в 2024 году

В этом году его гастрольный маршрут выглядит совсем бледно. В нём больше нет традиционных мест отдыха русскоязычных туристов, славящихся своей щедростью. Из графика пропала даже Турция.

Кстати, недавно туда не пустили группу "Би-2", солист которой — Лёва* Би-2 — месяц назад признался, что после того как музыканты бежали из России, а сам он попал в реестр иноагентов, коллектив по факту стал банкротом.

Выступления Галкина* в основном проходят на новой родине юмориста — в Израиле, да ещё в Латвии. Иногда случаются единичные концерты в Европе, на несколько дней юморист съездил в Австралию, а кроме того, анонсировал тур по 17 городам США, запланированный на октябрь.

Билеты стоимостью от 80 долларов в городе Шарлотт и до 375 долларов в Нью-Йорке находятся в свободной продаже, ажиотажного спроса на них пока не наблюдается. На фоне отмен других выступлений, возможно, этот тур тоже "похудеет" на несколько городов.

В этом году Максим Галкин, похоже, решил посмотреть Америку. Фото © galkin-concert.ru

Если верить другому, уже "пощупавшему" заграничную реальность комику Руслану Белому*: "Если ты не суперзвезда, тогда гастроли по Америке — это только для того, чтобы просто посмотреть Америку". Кажется, по крайней мере в Австралию Галкин* съездил по этому же принципу.

Кстати, в феврале Белый* и Галкин* уже отбирали друг у друга заработок, одновременно приехав на гастроли в Эстонию. Концерт одного состоялся в Нарве, второго — в Йыхви. В соцсетях эстонские поклонники юмористов спорили, на кого идти. В итоге денег недосчитались оба. И это уже новая суровая реальность беглых российских селеб — их русскоязычная аудитория за рубежом в разы меньше, чем в России, Белоруссии и республиках Средней Азии. Рано или поздно зритель устанет от бесконечной "карусели" из одних и тех же артистов, из раза в раз заваливающих его русофобской риторикой.

Какие ещё проблемы могут ждать Галкина* и Пугачёву

В этом году Госдума приняла законопроект, который вносит поправки в целый ряд статей российского УК, позволяющие изымать имущество у заочно осуждённых по статьям о фейках, призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности страны.

В отношении Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой уже велись доследственные проверки по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ) и даже по статьям 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Пока они закончились ничем, однако российские общественники раз за разом поднимают эту тему и шлют запросы в Генпрокуратуру. Если однажды делу дадут ход, супруги могут заметно обеднеть.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Почему Галкин* так упорно хочет снять с себя статус иноагента? 0 Чтобы вернуться с Пугачёвой жить в Россию Чтобы продать свой замок и перевести деньги в Израиль Чтобы зарабатывать концертами в России и других дружественных странах

Авторы Евгений Кузнецов