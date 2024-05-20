"Не надо нам петь": Почему оперную певицу Анну Нетребко не пустили заработать в Швейцарии Ради концертов и сытой жизни на Западе в 2022 году Анна Нетребко предала Россию. Взамен ей позволили зарабатывать в Европе. Однако отмены концертов случаются всё чаще. С формулировкой "по политическим причинам". Как теперь живёт певица? 19 мая, 21:31 Оперная певица Анна Нетребко вновь лишается концертов на Западе. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Shutterstock / FOTODOM

Почему Нетребко считают опасной

Оперная певица Анна Нетребко вновь лишается концертов на Западе. На сей раз её выступление, которое должно было состояться 1 июня в швейцарском Люцерне, отменено по требованию городских властей.

Администрация столицы одноимённого кантона посчитала, что появление Нетребко в Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL) накануне так называемой Мирной конференции по Украине, которая должна пройти 15–16 июня в соседнем кантоне Нидвальден, может повлиять на безопасность мероприятия.

Действительно, информация о концерте Нетребко в Люцерне исчезла и с сайта артистки. Судя по разделу "Афиша", ближайшие её концерты состоятся 25 и 28 июня в миланском Ла-Скала. Осенью она гастролирует в Мадриде и Берлине и снова возвращается в Италию — Швейцарии в графике певицы больше нет ни в 2024-м, ни в 2025 году.

Тот самый Culture and Congress Centre в Люцерне, где должна была выступать Анна Нетребко. Фото © Wikipedia / A.Savin

Отмена концерта — это заметный удар по кошельку певицы. Судя по информации местных билетных касс, стоимость билетов на Нетребко стартовала от 80 и достигала 520 швейцарских франков, что по текущему курсу составляет от 8 до 52 тыс. рублей.

Учитывая, что знаменитый четырёхуровневый KKL вмещает почти 2 тыс. мест, это выступление оперной дивы могло принести организаторам около 60 млн рублей по курсу. Как пишет швейцарская пресса, что делать с проданными билетами, они пока так и не решили.

Это уже не первая отмена концертов Нетребко, случившаяся по политическим мотивам, уже после её предательства России. В августе прошлого года против выступления артистки в столице Чехии также выступили представители местных властей. Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил потребовал у организаторов отменить концерт оперной дивы после консультаций с представителями Посольства Украины, выступившими против его проведения. Несостоявшимся зрителям пришлось возвращать деньги — к слову, тогда билеты были раскуплены полностью.

Знаменитый четырёхуровневый KKL вмещает почти 2 тыс. мест, это выступление оперной дивы могло принести организаторам около 60 млн рублей по курсу. Фото © kkl-luzern

Как Нетребко Родину предала

Напомним, Нетребко полностью отказалась от России ради заработков и комфортной жизни на Западе. Ради этого ещё в 2022 году певица публично покаялась перед Западом за свои патриотические высказывания и действия по поддержке Донбасса.

Артистка на английском языке выступила с категорическим осуждением проведения на Украине специальной военной операции, а также сообщила о планах возобновить выступления в Европе с конца мая.

— На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в основном по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады, — написала Нетребко. — В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю свою родину Россию и лишь через своё искусство ищу мира и единства. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая сначала в Европе.

Заявление Анны Нетребко. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / annanetrebko

Подобное заявление появилось неслучайно: незадолго до этого Баварская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке решили разорвать контракты с певицей. Нетребко надеялась на то, что после её осуждения СВО работодатели передумают и она сумеет остаться в обойме концертных мировых площадок и сохранить свою недвижимость и доходы на Западе.

Первые месяцы Нетребко с мужем — азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым — провели в полном неведении по поводу того, что будет дальше: дожидались реакции Запада в Дубае. Однако с тех пор европейская жизнь, кажется, снова начала налаживаться: там Анна теперь зарабатывает вместе с супругом. Западная сцена, овации и роскошная жизнь в своих многочисленных домах, разбросанных по всему миру, перевесили национальную гордость, принадлежность к корням, Родине и в общем неплохие заработки дома.

Почему Нетребко выбрала Запад

Вопреки транслировавшемуся у нас в СМИ мнению о патриотизме и русскости "краснодарского чуда", в реальности Россию и певицу связывает не так уж и много — в основном заработки.

Ещё в 2006 году оперная дива получила австрийское гражданство и обосновалась в Вене. А в 2008-м вышла замуж за уругвайского баритона Эрвина Шротта, пара обустроила в Австрии большой дом стоимостью около 2,5 млн евро с огромной кухней и интерьером в пёстром эклектичном стиле. В этом браке у Нетребко родился сын Тьяго.

О своей жизни на Западе Анна Нетребко теперь говорит с поклонниками исключительно на английском. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago

В 2009 году за $2,5 млн супруги приобрели квартиру площадью 176,5 квадратных метра на 32-м этаже небоскрёба на Манхэттене в Нью-Йорке. Высотка располагается между Центральным парком и набережной Гудзона, и сейчас рыночная цена апартаментов составляет $3,8 млн. Их особенностью является стеклянный открытый балкон, на который многие гости звёздной пары попросту боялись выходить.

Брак с уругвайским коллегой продержался до 2013-го, а годом позже, после выступления на Олимпиаде в Сочи, у Нетребко завязался роман с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, за которого она позже вышла замуж.

Как Нетребко отвечает на упрёки из России

После "покаяния" на Западе Нетребко начала вымарывать всё русское из своей сетевой жизни: сайт певицы ведётся на английском языке, на нём же заговорили посты в инстаграме*. Россиян, взывающих к её совести, она однажды назвала "долбоящерами", а летом прошлого года она там же вполне однозначно заявила, что свои лучшие годы провела не в России.

— Ань, ты же наша кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стрëмно как-то за тебя, — сокрушалась по поводу судьбы кумира одна из поклонниц.

— Вас — нет, меня — да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани... Так что ваш стрём пусть с вами и останется, — исключила себя из русских оперная дива.

На сайте певицы русский язык тоже больше не востребован. Фото © annanetrebko

Похоже, времена, когда Нетребко помогала Донецкому оперному театру, навсегда ушли в прошлое. Однако европейское будущее певицы тоже не вполне однозначно.

Авторы Евгений Кузнецов