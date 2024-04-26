Золотые больнички: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова Суд в Москве арестовал бывшего зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову, подозреваемую в получении взяток на 123 млн рублей. По версии следствия, она помогала строителям получать выгодные господряды. На что она тратила деньги? 25 апреля, 21:33 Экс-зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Коллаж © Life.ru. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская, © lana-sator.livejournal.com

За что арестовали Стригункову

Тверской районный суд Москвы арестовал Стригункову до 15 июня. Следователь на заседании озвучил и размер взяток — не менее 123 миллионов рублей. Ей грозит наказание до 15 лет заключения по шестой части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ещё до суда в квартирах Стригунковой прошли обыски. Силовики обнаружили крупные суммы денег и предметы роскоши. В ходе заседания экс-чиновница просила отправить её под домашний арест, сославшись на больных родителей, за которыми нужно ухаживать. Однако суд отказал в просьбе, приняв во внимание наличие у задержанной загранпаспорта и иностранной недвижимости, зарегистрированной на третьих лиц.

По версии следствия, Стригункова регулярно получала деньги от строительных компаний как во время работы в подмосковном Минздраве, так и на должности в Правительстве Московской области, где она продолжала курировать медицинские учреждения. Следователи считают, что позже в криминальных схемах её сменил Александр Захаров, который был задержан в рамках этого же дела ещё 16 января.

Не исключено, что именно он мог дать показания на начальницу: после задержания чиновника — в марте — Стригункова написала заявление на увольнение, возможно, в надежде, что неприятности обойдут её стороной.

Светлана Стригункова в зале Тверского суда. Видео © Telegram / SHOT

Это уже не первый скандал в этом году в правительстве Подмосковья: 19 апреля под домашний арест на два месяца отправили экс-министра энергетики Московской области Александра Самарина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. А 8 апреля с поста вице-губернатора неожиданно ушла Ирина Каклюгина, курировавшая образование Подмосковья. Она перешла на работу в Москву — с понижением до главы одного из столичных департаментов.

Кто такая Светлана Стригункова

Светлане Стригунковой 44 года, она родом из Подмосковья, родилась в Видном, где зарегистрирована и по сей день. Здесь же вышла замуж и родила дочь — девушка уже оканчивает факультет медиа в НИУ ВШЭ.

В областном правительстве начала работу в 2001 году на должности ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования Министерства экономики. Довольно быстро доросла до начальника управления государственных программ ведомства.

Семья Светланы Стригунковой. Фото © VK / Svetlana Strigunkova

В феврале 2014 года Стригункову назначили на должность заместителя министра экономики Московской области, с мая 2015 года она служила первым заместителем министра экономики Московской области. Спустя четыре года перешла на должность первого замминистра здравоохранения Московской области, а уже через несколько месяцев — в январе 2020 года — губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назначил её министром здравоохранения региона.

В Сети всё ещё доступны архивы с декларациями о доходах Светланы Стригунковой. Согласно сохранившимся данным, даже официально чиновница зарабатывала немало.

За 2018 год в должности первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Стригункова заработала почти семь с половиной миллионов рублей, из которых супруг — лишь 304 тысячи. Спустя год, перейдя на должность министра здравоохранения, чиновница задекларировала больше девяти миллионов рублей, а в 2020 году её доход составил уже почти 20 миллионов.

Даже официально Светлана Стригункова зарабатывала неплохо. Фото © declarator.org

Все эти годы в декларацию попадали всего два скромных автомобиля — KIA Rio и Suzuki Grand Vitara, купленные ещё в 2012 году. При этом чиновница указала три квартиры площадью 51, 61 и 84,1 кв.м соответственно. Кроме того, в пользовании у семьи был дом на 314 квадратов.

Недвижимость семьи экс-министра

Life.ru попытался разыскать недвижимость семьи Стригунковой. В основном она оказалась сосредоточена в её родном Видном. Здесь нашёлся тот самый указанный в декларации трёхэтажный дом, по-видимому, принадлежащий семье экс-чиновницы. Кстати, по кадастру в нём всего два этажа, третий, мансардный, судя по разнице в материалах, подняли позже самовольно. Участок под ним — площадью пять с небольшим соток — владельцы продали чуть более года назад за 3,2 миллиона рублей.

Члены семьи Стригунковой зарегистрированы в городе по двум адресам. Один из них находится в новом ЖК на улице Радужной. Здесь расположена трёшка площадью 80 квадратов, возле которой можно встретить мужа и дочь бывшего областного министра. Стоимость квадратного метра в этом комплексе балансирует в пределах 200 тысяч рублей. Следовательно, квартира Стригунковых на рынке сейчас может стоить около 16–20 миллионов рублей.

Похоже, от семейной недвижимости Стригунковы избавились ещё в марте прошлого года. Фото © yandexwebcache.net

Второй адрес находится прямо по соседству с ЖК на Радужной — в Битцевском проезде. Ещё одна новостройка, но попроще — панельная. Здесь квартира площадью 50 квадратов. С ней может быть связана сама бывшая чиновница. Стоимость жилплощади — около десяти миллионов рублей.

У Life.ru сложилось впечатление, что семья Стригунковой может иметь отношение к недвижимости в самом центре Москвы — в арбатских переулках. Переулок Ружейный пользуется большой популярностью у столичных бизнесменов и чиновников. В одной из здешних многоэтажек находится квартира площадью 80 квадратов и стоимостью около 50 миллионов рублей. По этому адресу мог появляться супруг экс-министра.

Авторы Евгений Кузнецов