ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 14:11

Скрывал израильское гражданство: Life.ru узнал причину обысков у брата Максима Галкина*

SHOT: Обыски в доме брата Галкина* прошли из-за сокрытия двойного гражданства

Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Обыски у старшего брата шоумена Максима Галкина* в его доме на Рублёвке прошли из-за сокрытия двойного гражданства. Как узнал SHOT, предприниматель Дмитрий Галкин не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта.

В связи с этим 59-летнему Галкину вменяют статью 330.2. УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства". Как утверждает источник телеграм-канала, обыски у брата именитого юмориста никак не связаны с Минобороны РФ.

Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО "Военно-промышленная компания". В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО "Оружейные мастерские" — компания является подрядчиком Минобороны. Накануне, 12 июня, стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. Также сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял иск завода имени Дегтярёва к фирме брата Галкина* из-за задолженности по договору поставки на сумму 2,1 миллиона рублей.

Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК
Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров