Скрывал израильское гражданство: Life.ru узнал причину обысков у брата Максима Галкина*

Обыски у старшего брата шоумена Максима Галкина* в его доме на Рублёвке прошли из-за сокрытия двойного гражданства. Как узнал SHOT, предприниматель Дмитрий Галкин не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта.

В связи с этим 59-летнему Галкину вменяют статью 330.2. УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства". Как утверждает источник телеграм-канала, обыски у брата именитого юмориста никак не связаны с Минобороны РФ.