Скрывал израильское гражданство: Life.ru узнал причину обысков у брата Максима Галкина*
SHOT: Обыски в доме брата Галкина* прошли из-за сокрытия двойного гражданства
Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Обыски у старшего брата шоумена Максима Галкина* в его доме на Рублёвке прошли из-за сокрытия двойного гражданства. Как узнал SHOT, предприниматель Дмитрий Галкин не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта.
В связи с этим 59-летнему Галкину вменяют статью 330.2. УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства". Как утверждает источник телеграм-канала, обыски у брата именитого юмориста никак не связаны с Минобороны РФ.
Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО "Военно-промышленная компания". В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО "Оружейные мастерские" — компания является подрядчиком Минобороны. Накануне, 12 июня, стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. Также сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял иск завода имени Дегтярёва к фирме брата Галкина* из-за задолженности по договору поставки на сумму 2,1 миллиона рублей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.