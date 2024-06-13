ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 22:10

С фирмы брата Галкина* требуют взыскать 2,1 млн рублей

"Завод имени Дегтярёва" хочет отсудить больше 2 млн рублей у фирмы брата Галкина*

К фирме брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* Дмитрия "Оружейные Мастерские" подали исковое заявление о задолженности по договору поставки на сумму 2,1 миллиона рублей. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в Арбитражном суде Москвы, куда был подан иск, истцом является ОАО "Завод им В.А. Дегтярёва".

"Исковое заявление ОАО "Завод им В.А. Дегтярёва" к ООО "Оружейные мастерские" принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказали в суде.

Согласно информации на сайте суда, запрошенная истцом сумма составляет 2 172 771 рублей. Также сообщается, что договор поставки, по которому была зафиксирована задолженность, был подписан в январе прошлого года.

Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК
Кошелёк клана Галкиных: как брат пародиста стал миллиардером в сфере ВПК

Накануне, 12 июня, Life.ru писал, что в доме родного брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* проходят следственные действия. Некоторые средства массовой информации сообщали, что силовики изъяли из дома Дмитрия Галкина компьютеры и другие носители информации.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Pixabay / succo

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров