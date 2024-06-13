С фирмы брата Галкина* требуют взыскать 2,1 млн рублей

К фирме брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* Дмитрия "Оружейные Мастерские" подали исковое заявление о задолженности по договору поставки на сумму 2,1 миллиона рублей. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в Арбитражном суде Москвы, куда был подан иск, истцом является ОАО "Завод им В.А. Дегтярёва".

"Исковое заявление ОАО "Завод им В.А. Дегтярёва" к ООО "Оружейные мастерские" принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказали в суде.

Согласно информации на сайте суда, запрошенная истцом сумма составляет 2 172 771 рублей. Также сообщается, что договор поставки, по которому была зафиксирована задолженность, был подписан в январе прошлого года.

Накануне, 12 июня, Life.ru писал, что в доме родного брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* проходят следственные действия. Некоторые средства массовой информации сообщали, что силовики изъяли из дома Дмитрия Галкина компьютеры и другие носители информации.