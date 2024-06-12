Нюша возобновила выступления на корпоративах на фоне развода: раскрыт райдер певицы

Певица Нюша возобновила выступления на корпоративах на фоне развода и выхода из декрета. Артистка готова выступить за три миллиона рублей по старому прайсу — ценник не изменился с 2018 года. При этом Нюша согласна сделать скидку 2,5%, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, певица которая недавно в интервью рассказала, что оставила детей с их отцом Игорем Сивовым в Дубае и "если очень соскучится, то может прилететь", не стала повышать цены на своё выступление после декрета. Напомним, что 2018 году Нюша впервые стала мамой, родив дочь Серафиму-Симбу, а в декабре 2021-го у них с Сивовым родился сын.

Сейчас пригласить звезду на концерт стоит три миллиона рублей. В гримёрке должны быть либо коньяк, либо виски с выдержкой не менее 18 лет. Основное питание Нюша и коллектив покупают сами, но за предоставленные организаторами суточные (для певицы — около 19 тысяч рублей, для коллектива — 9500 рублей).