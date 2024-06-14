Отца Филиппа Киркорова обманул бизнесмен на 3,5 миллиона рублей

Отец Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — лишился трёх с половиной миллионов рублей. 92-летний народный артист уже год не может вернуть деньги, которые дал взаймы некоему "успешному бизнесмену" Санасару Басенцяну, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в июне прошлого года Киркоров-старший дал в долг внушительную сумму Басенцяну. Тот познакомился с артистом за несколько месяцев до этого и втёрся в доверие: регулярно созванивался с ним, звал в ресторан и рассказывал об успехах в делах. 14 июня он взял в долг у Бедроса Киркорова три с половиной миллиона. Чтобы всё закрепить официально, написали расписку, по которой Басенцян обещал вернуть долг до 10 октября 2023 года.

"В настоящее время известно, что Санасар Басенцян в марте 2024 года по решению суда признан банкротом. Кроме того, на него не оформлено никакого имущества, нет банковских счетов. Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространённому сценарию: втёрся в доверие, обманул, скрылся", — рассказал SHOT адвокат Киркорова Олег Кулагин.

На данный момент Бедрос Киркоров написал заявление в полицию, в котором просит привлечь заёмщика по статье "Мошенничество". Местонахождение Басенцяна неизвестно.