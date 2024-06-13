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13 июня, 08:18

Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий, жертвы теряют миллионы

SHOT: Москвич отдал мошенникам 1,5 млн рублей для открытия вебкам-студии

Мошенники обманули 62-летнего Ахтяма на полтора миллиона рублей. В Интернете мужчина нашёл уникальное предложение по покупке франшизы вебкам-студии. Прибыли пообещали 12 миллионов рублей в год. Заявляли, что система полностью работает и приносит доход. Тогда пострадавший собрал все сбережения и вложил крупную сумму, дистанционно подписав договор, сообщает SHOT.

Обманутый Ахтям. Фото © SHOT

Обманутый Ахтям. Фото © SHOT

Известно, что "владелец крупной вебкам-сети Showgirls" представился Антоном Ивановым из Казани. Он сообщил, что их девочки якобы стримят уже из 15 городов России и по франшизе можно начать зарабатывать солидные деньги. Ахтям поверил, и после оплаты ему на первое время прикрепили двух кураторов: администратора и рекрутера, который должен был искать моделей. Москвича заверили, что всё абсолютно легально: девушки в эфире якобы не делали ничего незаконного, а просто вели беседы на отвлечённые темы. Но через две недели кураторы перестали отвечать на сообщения, и тогда мужчина потребовал вернуть деньги, само собой, на это ответа тоже не последовало. Найти сеть вебкам-студий мужчине также не удалось, так как её и не существовало. Тогда он обратился в полицию. Его адвокат отмечает, что они нашли ещё минимум десять случаев подобного мошенничества.

"Помощник" победителя "Битвы экстрасенсов" развёл москвичку на 100 тысяч рублей
"Помощник" победителя "Битвы экстрасенсов" развёл москвичку на 100 тысяч рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что у 88-летнего профессора пропали 1,9 миллиона рублей после звонка мошенников. Они заверили, что зарегистрируют патенты мужчины через свою программу, но обещание, конечно, не сдержали. Пострадавший состоит в Комиссии по борьбе со лженаукой и заведует лабораторией атомной радиоспектроскопии.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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