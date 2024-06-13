Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий, жертвы теряют миллионы
SHOT: Москвич отдал мошенникам 1,5 млн рублей для открытия вебкам-студии
Мошенники обманули 62-летнего Ахтяма на полтора миллиона рублей. В Интернете мужчина нашёл уникальное предложение по покупке франшизы вебкам-студии. Прибыли пообещали 12 миллионов рублей в год. Заявляли, что система полностью работает и приносит доход. Тогда пострадавший собрал все сбережения и вложил крупную сумму, дистанционно подписав договор, сообщает SHOT.
Обманутый Ахтям. Фото © SHOT
Известно, что "владелец крупной вебкам-сети Showgirls" представился Антоном Ивановым из Казани. Он сообщил, что их девочки якобы стримят уже из 15 городов России и по франшизе можно начать зарабатывать солидные деньги. Ахтям поверил, и после оплаты ему на первое время прикрепили двух кураторов: администратора и рекрутера, который должен был искать моделей. Москвича заверили, что всё абсолютно легально: девушки в эфире якобы не делали ничего незаконного, а просто вели беседы на отвлечённые темы. Но через две недели кураторы перестали отвечать на сообщения, и тогда мужчина потребовал вернуть деньги, само собой, на это ответа тоже не последовало. Найти сеть вебкам-студий мужчине также не удалось, так как её и не существовало. Тогда он обратился в полицию. Его адвокат отмечает, что они нашли ещё минимум десять случаев подобного мошенничества.
Ранее Life.ru рассказывал, что у 88-летнего профессора пропали 1,9 миллиона рублей после звонка мошенников. Они заверили, что зарегистрируют патенты мужчины через свою программу, но обещание, конечно, не сдержали. Пострадавший состоит в Комиссии по борьбе со лженаукой и заведует лабораторией атомной радиоспектроскопии.