"Помощник" победителя "Битвы экстрасенсов" развёл москвичку на 100 тысяч рублей

Жительница Москвы захотела избавиться от порчи, но вместо этого "избавилась" от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 55-летняя москвичка страдала от сплошных неудач и разочарований, но верила, что скоро всё изменится. Женщина решила, что на ней лежит мощное проклятье. В апреле она отыскала в Интернете якобы официальный сайт победителя 14-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса. По словам москвички, там описывались как раз её проблемы и их магическое решение. Она оставила заявку, свой номер телефона и стала ждать обратной связи.

В мае жительнице столицы перезвонили. Голос на другом конце провода представился помощником знаменитого экстрасенса и предложил снять порчу в три этапа. Женщина согласилась и перевела 20 000 рублей. Во время магического сеанса ей сообщили о серьёзной опасности — якобы на её материнской линии висит порча, которую можно снять за 84 тысячи рублей. Москвичка испугалась и отправила "помощнику Шепса" нужную сумму. На следующем сеансе ей рекомендовали поставить магический щит от проклятий, за что требовалось выложить ещё 178 тысяч рублей, иначе "зло может вернуться в десятикратном размере".

Женщина отказалась и положила трубку. Она поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию. Между тем "помощник" названивал ещё долго.