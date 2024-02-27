В Москве арестовали "ясновидящую", которая "сняла порчу" клиентке за 67 млн рублей
В Москве суд арестовал аферистку, обманувшую женщину на 67 млн рублей
Мещанский суд Москвы арестовал "ясновидящую", которая развела клиентку на 67 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.
Амаева на судебном заседании. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля", — говорится в сообщении.
По версии следствия, Амаева, представлявшаяся ясновидящей и целительницей, под видом оказания оккультных услуг обманула москвичку на 67 миллионов рублей. За эти деньги "экстрасенс" якобы снимала порчу, проклятие и изгоняла духов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве вынесли приговор звёздному психологу за мошенничество. По версии следствия, Наталии Эль удалось обмануть 16 человек и обогатиться на 17 миллионов рублей. Ближайшие восемь с половиной лет она теперь проведёт за решёткой.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы