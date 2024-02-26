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26 февраля, 15:28

В Москве вынесли приговор звёздному психологу за мошенничество на 17 млн рублей

Суд приговорил звёздного психолога Эль к 8,5 года колонии за мошенничество

Психолог Наталия Эль, приговорённая к колонии за мошенничество. Обложка © Instagram / (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elle.natalia

Психолог Наталия Эль, приговорённая к колонии за мошенничество. Обложка © Instagram / (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elle.natalia

Лефортовский суд Москвы приговорил звёздного интернет-психолога Наталию Эль к восьми с половиной годам заключения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Наталия Эль на судебном заседании. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших в виде возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 17 миллионов рублей. По версии следствия, Эль создала "суперэлитный" клуб, в который за взносы привлекала экспертов из различных областей. Она обещала членам этого сообщества, что каждый из них получит по квартире от Правительства Москвы. В итоге женщине удалось обмануть 16 человек и обогатиться на 17 миллионов рублей. Арестована Эль была ещё в марте 2023 года, до вынесения приговора она находилась в СИЗО.

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Напомним, Life.ru ещё в 2021 году писал, что знакомые обвинили Наталию Эль в мошенничестве. Гостья многих телевизионных программ брала у товарищей взаймы большую сумму денег, однако не торопилась отдавать долги.

Наталья Исакова
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