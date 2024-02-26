В Москве вынесли приговор звёздному психологу за мошенничество на 17 млн рублей

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших в виде возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 17 миллионов рублей. По версии следствия, Эль создала "суперэлитный" клуб, в который за взносы привлекала экспертов из различных областей. Она обещала членам этого сообщества, что каждый из них получит по квартире от Правительства Москвы. В итоге женщине удалось обмануть 16 человек и обогатиться на 17 миллионов рублей. Арестована Эль была ещё в марте 2023 года, до вынесения приговора она находилась в СИЗО.