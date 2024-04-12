Потусторонние силы не смогли уберечь ясновидящую от наказания за мошенничество Суд оставил в СИЗО "ясновидящую", которая развела клиентку на 67 млн рублей 12 апреля, 18:54 Любовь Амаева. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Городской суд Москвы не снял арест с Любови Амаевой, которая под видом ясновидящей выманила у клиентки 67 миллионов рублей. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую. О вынесенном решении сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Амаевой Любы Ахъядовны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в тексте.

Более того, суд удовлетворил просьбу следствия продлить арест подозреваемой до 16 мая. Срок содержания Амаевой в СИЗО заканчивался 16 апреля.

Напомним, 27 февраля суд Москвы арестовал "ясновидящую" Любовь Амаеву, которая развела клиентку на 67 миллионов рублей, пообещав снять порчу и изгнать духов. Аферистке вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Авторы Татьяна Миссуми