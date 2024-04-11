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11 апреля, 15:42

Суд в Москве продлил арест блогера Шабутдинова ещё на 2 месяца

Суд в Москве продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в более чем 70 эпизодах мошенничества. Он проведёт в СИЗО ещё два месяца.

Судебное заседание. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на два месяца, до 16.06.2024 года", — говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел
Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел

Напомним, Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при продаже образовательных курсов. Ранее срок его ареста уже продлевался на два месяца. В ходе сегодняшнего судебного заседания стало известно, что суд арестовал имущество блогера — денежные средства и принадлежащий ему автомобиль. Всего в деле Шабутдинова насчитывается 73 эпизода.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Владимир Озеров
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