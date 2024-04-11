Суд в Москве продлил арест блогера Шабутдинова ещё на 2 месяца
Суд в Москве продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в более чем 70 эпизодах мошенничества. Он проведёт в СИЗО ещё два месяца.
Судебное заседание. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на два месяца, до 16.06.2024 года", — говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при продаже образовательных курсов. Ранее срок его ареста уже продлевался на два месяца. В ходе сегодняшнего судебного заседания стало известно, что суд арестовал имущество блогера — денежные средства и принадлежащий ему автомобиль. Всего в деле Шабутдинова насчитывается 73 эпизода.
ТАСС / Александр Щербак