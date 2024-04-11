В деле Аяза Шабутдинова насчитывается уже 73 эпизода

Бизнес-тренеру и блогеру Аязу Шабутдинову предъявлены обвинения ещё по более чем 20 эпизодам мошенничества. Теперь в его деле 73 эпизода, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уже рассказывал Life.ru, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. В ходе одного из судебных заседаний бизнес-тренер заявил, что числится в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым, а однажды он появился в суде с книгой Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель".