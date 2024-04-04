Суд арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова
Аяз Шабутдинов. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Таганский районный суд города Москвы изучил ходатайство органов следствия о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале.
Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. По последним данным, на Шабутдинова было заведено ещё семь уголовных дел по статье о мошенничестве, вину он не признаёт. В феврале суд принял решение о продлении ареста блогера. В ходе заседания бизнес-тренер заявил, что числится в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. В суде он появился с книгой Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель".