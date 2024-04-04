Суд арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд города Москвы изучил ходатайство органов следствия о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество Алексеева В.А.", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале.