Суд на два месяца продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову

Пресненский суд Москвы до 16 апреля продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

В ходе заседания Шабутдинов заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. В суд он пришёл с книгой Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель".