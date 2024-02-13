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13 февраля, 16:27

Суд на два месяца продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову

Пресненский суд Москвы до 16 апреля продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

В ходе заседания Шабутдинов заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. В суд он пришёл с книгой Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель".

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Видео © Life.ru

Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины

Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. По последним данным, на Шабутдинова заведено ещё семь уголовных дел по статье о мошенничестве, вину он не признаёт.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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