Суд на два месяца продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову
Пресненский суд Москвы до 16 апреля продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
В ходе заседания Шабутдинов заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. В суд он пришёл с книгой Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель".
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Видео © Life.ru
Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. По последним данным, на Шабутдинова заведено ещё семь уголовных дел по статье о мошенничестве, вину он не признаёт.
Life.ru