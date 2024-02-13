На бизнес-тренера Шабутдинова завели ещё семь уголовных дел
Ещё семь уголовных дел по статье о мошенничестве возбуждено в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста блогеру.
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Видео © Life.ru
Следователь уточнил, что блогер обвиняется в совершении 50 тяжких преступлений, а в его отношении возбуждено ещё семь дел о мошенничестве.
Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Сейчас блогер-миллионник находится под арестом, вину он не признаёт.
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