На бизнес-тренера Шабутдинова завели ещё семь уголовных дел

Ещё семь уголовных дел по статье о мошенничестве возбуждено в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста блогеру.