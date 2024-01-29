Изменившийся до неузнаваемости Шабутдинов попросился домой и встретил решение суда улыбкой

За несколько месяцев в СИЗО блогер Аяз Шабутдинов сильно изменился. Некогда успешный коуч отрастил бороду и набрал несколько лишних килограммов. SHOT опубликовал снимки с разницей в два месяца. Первое фото — после задержания блогера в ноябре. Второе сделано сегодня.

На сегодняшнем заседании Шабутдинов добивался изменения меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Однако суд снова отклонил апелляцию блогера, оставив под стражей. При этом в зале суда создатель курсов "успешного успеха" был бодр, пил кофе и улыбался во время вынесения решения по его жалобе.