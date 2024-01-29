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29 января, 13:17

Изменившийся до неузнаваемости Шабутдинов попросился домой и встретил решение суда улыбкой

Суд отклонил апелляцию защиты блогера Шабутдинова, оставив его под арестом

Аяз Шабутдинов, кода его впервые арестовали / После нескольких месяцев в СИЗО. Фото © T.me / SHOT

Аяз Шабутдинов, кода его впервые арестовали / После нескольких месяцев в СИЗО. Фото © T.me / SHOT

За несколько месяцев в СИЗО блогер Аяз Шабутдинов сильно изменился. Некогда успешный коуч отрастил бороду и набрал несколько лишних килограммов. SHOT опубликовал снимки с разницей в два месяца. Первое фото — после задержания блогера в ноябре. Второе сделано сегодня.

На сегодняшнем заседании Шабутдинов добивался изменения меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Однако суд снова отклонил апелляцию блогера, оставив под стражей. При этом в зале суда создатель курсов "успешного успеха" был бодр, пил кофе и улыбался во время вынесения решения по его жалобе.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты на решение по продлению меры пресечения Шабутдинову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — объявил судья.

Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО
Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО

Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Сейчас блогер-миллионник проходит обвиняемым по 15 эпизодам мошенничества. Вину он не признаёт. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании. Потом суд продлил ему арест. Защита просила освободить коуча под залог 50 миллионов.

Александра Мышляева
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