Арестованного бизнес-коуча Шабутдинова уволили из созданной им компании
Mash: Аяза Шабутдинова уволили с поста директора "Like центра"
Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Арестованного блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова уволили с поста директора "Like центра". Как пишет Mash, его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов.
Экстренные перестановки в компании, которую основал сам Шабутдинов, понадобились для того, чтобы продолжить работу "Like центра". Обвинённый в мошенничестве бизнес-коуч будет находиться в СИЗО минимум ещё до 16 декабря.
Напомним, что Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Днём ранее блогер прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений.