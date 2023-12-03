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3 декабря, 11:43

Арестованного бизнес-коуча Шабутдинова уволили из созданной им компании

Mash: Аяза Шабутдинова уволили с поста директора "Like центра"

<p>Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Аяз Шабутдинов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Арестованного блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова уволили с поста директора "Like центра". Как пишет Mash, его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов.

Экстренные перестановки в компании, которую основал сам Шабутдинов, понадобились для того, чтобы продолжить работу "Like центра". Обвинённый в мошенничестве бизнес-коуч будет находиться в СИЗО минимум ещё до 16 декабря.

Напомним, что Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Днём ранее блогер прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений.

Кто такой Аяз Шабутдинов, задержанный за мошенничество при попытке обдурить доверчивых подписчиков

Кто такой Аяз Шабутдинов, задержанный за мошенничество при попытке обдурить доверчивых подписчиков

Наталья Исакова
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