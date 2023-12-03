Арестованного бизнес-коуча Шабутдинова уволили из созданной им компании

Арестованного блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова уволили с поста директора "Like центра". Как пишет Mash, его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов.

Экстренные перестановки в компании, которую основал сам Шабутдинов, понадобились для того, чтобы продолжить работу "Like центра". Обвинённый в мошенничестве бизнес-коуч будет находиться в СИЗО минимум ещё до 16 декабря.