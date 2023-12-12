Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Белом доме заявили, что у США осталось денег всего "на пару недель" поддержки Украины

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам

Захарова разнесла "шаромыгу-Зеленского", вновь полетевшего попрошайничать в США

Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского

Суд продлил срок ареста бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову

12 декабря, 14:08
<p>Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Обложка © LIFE</p>

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Обложка © LIFE

Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля",  огласила решение судья.

При этом защита просила освободить коуча под залог в 50 миллионов рублей или отправить под домашний арест.

Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО

Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО

Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Сейчас блогер-миллионник проходит обвиняемым по 15 эпизодам мошенничества. Вину он не признаёт. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!