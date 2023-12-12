Суд продлил срок ареста бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Обложка © LIFE
Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля", — огласила решение судья.
При этом защита просила освободить коуча под залог в 50 миллионов рублей или отправить под домашний арест.
Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Сейчас блогер-миллионник проходит обвиняемым по 15 эпизодам мошенничества. Вину он не признаёт. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании.