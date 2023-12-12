Суд продлил срок ареста бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову 12 декабря, 14:08 Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Обложка © LIFE

Таганский суд Москвы на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля", — огласила решение судья.

При этом защита просила освободить коуча под залог в 50 миллионов рублей или отправить под домашний арест.

Авторы Александра Вишнякова