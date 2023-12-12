Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО
Аяз Шабутдинов создал собственную линейку мерча, находясь в СИЗО
Предприимчивый блогер Аяз Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, даже будучи в СИЗО. Он решил сделать мерч по мотивам своего одиночного пикета в камере и продавать его. В зале суда бизнес-коуч заявился как раз в одном из экземпляров собственного производства.
Аяз Шабутдинов появился в зале в собственном мерче. Видео © LIFE
При этом соратники Шабутдинова уверяют, что вся прибыль от продаж мерча пойдёт на благотворительность. Вот только пострадавшие от его тренингов в этом уже не очень уверены.
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Напомним, Аяза Шабутдинова 4 ноября арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Ранее блогеру-миллионнику были предъявлены обвинения в совершении восьми преступлений, при этом по делу также проходит и его ученица-психолог. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании.
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