Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 13:57

Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО

Аяз Шабутдинов создал собственную линейку мерча, находясь в СИЗО

Предприимчивый блогер Аяз Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, даже будучи в СИЗО. Он решил сделать мерч по мотивам своего одиночного пикета в камере и продавать его. В зале суда бизнес-коуч заявился как раз в одном из экземпляров собственного производства.

Аяз Шабутдинов появился в зале в собственном мерче. Видео © LIFE

При этом соратники Шабутдинова уверяют, что вся прибыль от продаж мерча пойдёт на благотворительность. Вот только пострадавшие от его тренингов в этом уже не очень уверены.

Язык-бритва: Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не утонуть в долгах

Язык-бритва: Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не утонуть в долгах

Напомним, Аяза Шабутдинова 4 ноября арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Ранее блогеру-миллионнику были предъявлены обвинения в совершении восьми преступлений, при этом по делу также проходит и его ученица-психолог. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Мошенничество
  • Общество
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров