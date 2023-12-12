Бизнесмен от Бога: Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, не выходя из СИЗО

Предприимчивый блогер Аяз Шабутдинов нашёл способ зарабатывать, даже будучи в СИЗО. Он решил сделать мерч по мотивам своего одиночного пикета в камере и продавать его. В зале суда бизнес-коуч заявился как раз в одном из экземпляров собственного производства.

При этом соратники Шабутдинова уверяют, что вся прибыль от продаж мерча пойдёт на благотворительность. Вот только пострадавшие от его тренингов в этом уже не очень уверены.