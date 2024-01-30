Аязу Шабутдинову предъявили новое обвинение, число жертв его мутных схем достигло 50
Адвокат Ахильгов: Число потерпевших в деле против Шабутдинова достигло 50
Количество потерпевших в уголовном деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50. Об этом рассказал его адвокат Калой Ахильгов.
"Сегодня следователь предъявил новое обвинение Аязу, ему вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это ещё не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет", — сообщил он журналистам.
Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до ареста бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Вину он не признаёт. А недавно Шабутдинова уволили из созданной им же компании. Потом суд продлил ему арест. Защита просила освободить коуча под залог 50 миллионов, но суд отклонил апелляцию. Ранее сообщалось о 41 эпизоде мошенничества, к которому МВД считает причастным Шабутдинова.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев