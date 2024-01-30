Аязу Шабутдинову предъявили новое обвинение, число жертв его мутных схем достигло 50

Количество потерпевших в уголовном деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50. Об этом рассказал его адвокат Калой Ахильгов.

"Сегодня следователь предъявил новое обвинение Аязу, ему вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это ещё не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет", — сообщил он журналистам.