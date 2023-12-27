Ещё одна клиентка Шабутдинова требует через полицию вернуть ей 330 тысяч рублей за обучение
Число недовольных клиентов бизнес-тренера Шабутдинова выросло до 41
Число недовольных клиентов арестованного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова увеличилось до 41. По данным SHOT, на него пожаловалась, в том числе, 36-летняя предпринимательница из Москвы, владеющая студией вокала.
В марте этого года она купила в "Like центре" двухгодичный курс за 330 тысяч рублей, в ходе которого наставники обещали научить бизнесвумен, как развить свой бизнес до небывалых высот. Уже спустя несколько занятий женщина решила прекратить обучение, так как посчитала, что у преподавателей не было достаточной квалификации, а некоторые наставники попросту выдумали все свои регалии.
Однако в возврате средств предпринимательнице отказали. Теперь она пытается добиться справедливости через полицию.
Напомним, 4 ноября Аяза Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Его взяли на съёмной квартире. Ещё одним фигурантом дела стала его ученица-психолог. А недавно известного бизнес-тренера уволили из созданной им же компании. Ему предъявлено обвинение по целому множеству уголовных дел.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov