Потерпевшими от схем Шабутдинова признаны уже 15 человек, жалобы ещё 25 на проверке
Бизнес-тренеру Шабутдинову предъявлено 15 обвинений в мошенничестве
Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста. Он отметил, что ещё по 25 заявлениям идёт проверка.
"Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", — сказал следователь МВД.
Он отметил, что ещё по 25 поступившим жалобам проверка продолжается. Для выяснения всех обстоятельств срок следствия по делу Шабутдинова продлён до 16 февраля 2024 года. Следователям необходимо провести обыски, выемки, допросить потерпевших, свидетелей, провести очные ставки, заметил он.
Как уже рассказывал Лайф, 4 ноября Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого он прибыл в Москву из Вены, чтобы запустить новый курс. Однако планам не суждено было сбыться — на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Ещё одним фигурантом дела является его ученица-психолог. А недавно бизнес-коуча уволили из созданной им же компании.
ТАСС / Сергей Фадеичев