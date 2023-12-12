Потерпевшими от схем Шабутдинова признаны уже 15 человек, жалобы ещё 25 на проверке

Уже 15 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста. Он отметил, что ещё по 25 заявлениям идёт проверка.

"Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", — сказал следователь МВД.