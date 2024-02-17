Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел
Адвокат Ахильгов: В деле Шабутдинова добавилось ещё шесть новых эпизодов
Калой Ахильгов, адвокат бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, рассказал о шести новых потерпевших в рамках уголовного дела о мошенничестве. Однако возбуждение новых дел он опроверг.
"Речь идёт о шести новых потерпевших. Все они являются эпизодами одного уголовного дела. Во время заседания Таганского районного суда города Москвы стороной обвинения было сообщено о появлении шести новых эпизодов в рамках уже возбуждённого и расследуемого уголовного дела", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста Шабутдинову в Таганском суде Москвы следователь заявил, что блогеру предъявлено обвинение в совершении 50 серьёзных преступлениях. Кроме того, по его словам, против него возбуждено ещё семь уголовных дел.
Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали 4 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Сейчас блогер-миллионник находится под арестом, вину он не признаёт. Сообщалось, что число потерпевших в уголовном деле о мошенничестве против блогера достигло 50, а буквально пару дней назад на бизнес-тренера завели ещё семь уголовных дел.
ТАСС / Михаил Терещенко