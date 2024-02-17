Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел

Калой Ахильгов, адвокат бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, рассказал о шести новых потерпевших в рамках уголовного дела о мошенничестве. Однако возбуждение новых дел он опроверг.

"Речь идёт о шести новых потерпевших. Все они являются эпизодами одного уголовного дела. Во время заседания Таганского районного суда города Москвы стороной обвинения было сообщено о появлении шести новых эпизодов в рамках уже возбуждённого и расследуемого уголовного дела", — приводит его слова РИА "Новости".