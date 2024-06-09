Со счёта 88-летнего профессора пропали 1,9 млн рублей после звонка из "Русской Википедии"

Полиция ищет телефонных мошенников, на счёт которых 88-летний физик Евгений Александров перевёл 1,9 млн рублей. Те заверили, что зарегистрируют его патенты через свою программу, но своё обещание, конечно, не сдержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам обманутого академика, 30 мая ему поступил звонок с незнакомого номера. Он поднял трубку, после чего женщина на другом конце представилась сотрудницей "Русской Википедии" и заявила, что неплохо бы устроить регистрацию всех его патентов в их сервисе. После этого мужчина получил сообщение из банка, данные которого он доверчиво передал в трубку.

"5 июня мужчина получил от банка электронное письмо, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Он обратился в отделение банка, где информация о переводе со счёта денежных средств в сумме 1 991 840 рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счёт другого лица подтвердилась", — рассказали представители ведомства. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Евгений Александров является академиком РАН, состоит в Комиссии по борьбе с лженаукой и заведует лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе.