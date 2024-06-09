Со счёта 88-летнего профессора пропали 1,9 млн рублей после звонка из "Русской Википедии"
В Петербурге мошенники украли у физика ₽1,9 млн под видом регистрации патентов
Полиция ищет телефонных мошенников, на счёт которых 88-летний физик Евгений Александров перевёл 1,9 млн рублей. Те заверили, что зарегистрируют его патенты через свою программу, но своё обещание, конечно, не сдержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По словам обманутого академика, 30 мая ему поступил звонок с незнакомого номера. Он поднял трубку, после чего женщина на другом конце представилась сотрудницей "Русской Википедии" и заявила, что неплохо бы устроить регистрацию всех его патентов в их сервисе. После этого мужчина получил сообщение из банка, данные которого он доверчиво передал в трубку.
"5 июня мужчина получил от банка электронное письмо, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Он обратился в отделение банка, где информация о переводе со счёта денежных средств в сумме 1 991 840 рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счёт другого лица подтвердилась", — рассказали представители ведомства. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Евгений Александров является академиком РАН, состоит в Комиссии по борьбе с лженаукой и заведует лабораторией атомной радиоспектроскопии в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе.
Ранее москвичка перевела 100 тысяч рублей "ассистенту" экстрасенса Александра Шепса, чтобы тот избавил её от мощного проклятия. На поддельном сайте участника "Битвы экстрасенсов" она оставила заявку, по которой ей спустя некоторое время перезвонили. Ей сообщили, что порчу медиум снимет в три этапа, на каждом из которых необходимо вывалить за его магию приличную сумму денег.
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