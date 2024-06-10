7 российских звёзд, так любящих выйти на сцену в полуголых нарядах

Многие придерживаются мнения, что иногда всё же стоит хоть немного прикрывать свои достоинства, например, если речь идёт о выступлениях на сцене перед большим количеством людей. Однако в последнее время звёзды всё чаще позволяют себе полуголые наряды, забывая о приличиях. Этой проблемой обеспокоились российские власти и даже предложили законопроект о дресс-коде для артистов. Кому из знаменитостей скоро придётся обновлять сценический гардероб и пришивать юбки к любимым боди?

1. Люся Чеботина

Люся Чеботина в откровенном чёрном наряде на концерте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кажется, Люся не на шутку обеспокоена грядущими изменениями: девушка заявила, что в случае введения ограничений на свободу выбора костюмов она завершит свою концертную деятельность. Неудивительно, ведь столько нарядов придётся отложить на дальнюю полку. У певицы прекрасная фигура, которую она любит подчеркнуть откровенными образами. Мини-юбку и глубокое декольте можно нередко увидеть на выступлениях Чеботиной.

2. Валя Карнавал

Блогер Валя Карнавал демонстрирует выдающиеся формы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val

Известный блогер и начинающая певица Валя Карнавал стремительно ворвалась в топ-чарты и также стремительно — на главные сцены страны. Девушка никогда не прятала свою фигуру, да и зачем, ведь не все могут похвастаться такими формами, особенно натуральными. Крошечные юбки давно стали изюминкой в образах артистки, несмотря на откровенный подтекст, даже в них Валя выглядит милой девочкой.

3. Анна Плетнёва

Анна Плетнёва на концерте показывает роскошную фигуру. Фото © ТАСС / Алёна Яшина

"Плохая девочка" — именно так многие называют Анну Плетнёву. Карьера певицы началась в конце 90-х, уже тогда юная артистка не стеснялась выходить на сцену в откровенных нарядах. Сейчас тяжело представить Анну без плётки, боди и роскошного декольте. Все наряды артистки подчёркивают её дерзкий характер и природную сексуальность. Сама певица отмечает, что так развязно ведёт себя исключительно на сцене, а в обычной жизни она спокойная и достаточно скромная.

4. Анна Седокова

Анна Седокова в эффектном красном платье с разрезом. Фото © VK / Анна Седокова

В 2002 году Анна прошла кастинг в группу "ВИА Гра", именно с этого началась её долгая карьера. Концепция группы подразумевала максимальную сексуальность. Седокова отлично справилась с ролью роковой красавицы, ведь девушка всегда обладала хорошими данными и не стеснялась обнажать фигуру. Сейчас артистка всё меньше появляется на сцене и всё больше в социальных сетях и телевизионных проектах, однако Анна по-прежнему не изменяет своему стилю, выбирая открытые и, конечно, очень привлекательные образы.

5. Dashi

Певица Dashi в блестящем мини-платье. Фото © VK / Dashi

Яркая, энергичная и очень сексуальная певица Dashi наверняка будет как никто расстроена, если придётся на сцене выглядеть "скромно". Сценические костюмы Дарьи всегда необычны и очень сексуальны. Фишкой артистки стали наряды из латекса: обтягивающие комбинезоны, штаны и топы — они так и притягивают взгляд. Возможно, девушка сможет удивить поклонников новыми, не менее интересными, но менее открытыми образами.

6. Нюша

Откровенный наряд Нюши с корсетом и чулками. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

С первой песни Нюша завоевала российский шоу-бизнес. "Вою на луну" стала бесспорным хитом, а клип бил все рекорды. В нём ещё не было откровенных нарядов, но сексуальная энергия чувствовалась сразу. Долго ждать артистка не заставила и уже в следующих клипах "Не перебивай" и "Выбирать чудо" во всей красе показала прекрасную фигуру. Стоит отметить, что Нюша никогда не выглядела пошло, скорее дерзко и маняще. Сейчас девушка не на пике популярности, но после развода со своим мужем Игорем Сивовым она настроена покорять новые вершины. Кажется, стоит поторопиться, пока ещё можно немного пошалить на сцене!

7. Ханна

Ханна не скрывает красивую фигуру и длинные ноги. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Певица, жена и мама двух дочек Ханна никогда не скрывала своей сексуальности. Обтягивающие комбинезоны в стразах, сетка, корсеты и ни грамма стыда! Порой может показаться, что для замужней женщины артистка выбирает чересчур откровенные наряды, но её муж Пашу так не считает. Он поддерживает артистку не только как супруг, но и как продюсер. Певица часто рассказывает, что муж никогда не был против её образов на сцене и в клипах, ведь в первую очередь он думает как продюсер и знает, что "секс" продаётся лучше!