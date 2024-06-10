Почти не ходит: Что случилось с Пугачёвой и почему она собралась бежать с Кипра

Кипр известен своим жарким климатом, но в этом году температура побила все рекорды, достигнув +43 градусов. Даже для опытных жителей острова такой зной стал испытанием, что уж говорить о людях, не привыкших к столь экстремальным условиям. В такой обстановке состояние Аллы Борисовны, как оказалось, резко ухудшилось.

Что случилось с Пугачёвой на Кипре

Алла Борисовна с мужем-иноагентом на отдыхе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Решение провести лето на Кипре выглядело как попытка отвлечься от забот и насладиться солнцем и морем. Однако жара и высокая влажность оказались для Пугачёвой серьёзным испытанием. Температура на острове не только достигала рекордных +43 градусов, но и продолжала держаться на высоком уровне. Даже при спаде до +32 градусов состояние певицы не улучшилось.

Как сегодня выглядит Пугачёва, что с её здоровьем? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Проблемы начались с опухших ног, что значительно осложнило передвижение Пугачёвой. Ходить стало настоящей мукой, силы покидали её, и это вызывало всё больше беспокойства. Информацию от этом сообщил телеграм-канал "НеМалахов". Если с новостями о климатических условиях на Кипре вопросов нет, то, как они повлияли на обладательницу статуса примадонны, тут уже под вопросом. Конечно, никаких официальных заявлений не было.

Состояние здоровья Пугачёвой на 10 июня

Что случилось с Пугачёвой на Кипре, почему она не ходит? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Но почему это никого не удивляет? Потому что с возрастом проблемы со здоровьем у Пугачёвой стали накапливаться. Её редкие выходы на публику всегда сопровождались слухами о скверном состоянии певицы. Поклонники уже привыкли к тому, что каждый новый выход Примадонны может стать последним. Однако, несмотря на всё это, её фанаты продолжают надеяться и верить в лучшее. Они понимают, что возраст берёт своё, но всё равно желают певице крепкого здоровья.

Где сейчас Пугачёва?

Последние новости про Аллу Пугачёву на 10 июня. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru