Суд отказался признать банкротом фирму Блиновского по причине, которая кажется абсурдом
SHOT: Суд отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский. Обложка © Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
Суд отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского — мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской, потому что у него не хватило денег на судебные расходы. По данным SHOT, в апреле этого года в арбитражный суд было передано заявление от налоговой службы о признании банкротом IT- компании Блиновского "Подари мечту". Сама фирма, как выяснили журналисты, находится в стадии ликвидации, так же как и несколько других компаний бизнесмена.
Для того чтобы пройти всю процедуру банкротства, компания Блиновского должна была оплатить судебные расходы — 250 тысяч рублей. Какого-либо имущества компании или же денег, которыми фирма Блиновского могла бы заплатить за прохождение процедуры, не нашли. В итоге суд прекратил рассмотрение дела о банкротстве.
Ранее и сама Блиновская подала заявление с просьбой признать её банкротом, ведь её задолженность по налоговым платежам уже превысила астрономическую сумму — 1 404 000 000 рублей. При этом "королеву марафонов" заподозрили в многоходовке после просьбы о банкротстве и сочли, что таким образом она решила сохранить свои богатства.