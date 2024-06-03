Блиновскую заподозрили в многоходовке после просьбы о банкротстве
SHOT: Блиновская просит признать её банкротом ради сохранения своих богатств
Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Если суд признает банкротом блогершу Елену Блиновскую, то её имущество уйдёт с молотка, однако это коснётся только 1,5% всего состояния инфоцыганки. Как узнал SHOT, в этом и есть план юристов Блиновской, сосредоточенных на том, чтобы помочь ей сохранить часть своих богатств.
Предполагается, что подача Блиновской заявления с просьбой признать её банкротом является не более чем хорошо спланированной многоходовкой. Если суд удовлетворит обращение блогерши, то деньги с её заблокированных счетов будут изъяты и переведены в счёт покрытия налоговой задолженности.
Так как этих средств не хватит, то начнётся распродажа недвижимости и другого имущества Блиновской. Сейчас "королева марафонов" имеет около 20 квартир и домов в разных регионах РФ, а также в её гараже стоят Bentley Continental, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander.
Сумма арестованного имущества Блиновской превышает 60 миллиардов рублей, а долг по налогам составляет лишь около 1,5% от этой суммы — примерно 1,4 миллиарда рублей. Согласно закону, распродажа имущества будет остановлена, когда задолженность будет покрыта, а всё нераспроданное останется в собственности Блиновской. После этого будет решён вопрос с уголовным преследованием блогерши.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, её обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Суд отправил её под домашний арест, но из-за систематических нарушений мера пресечения была изменена на пребывание в СИЗО. В марте Блиновской предъявили итоговое обвинение. В конце мая "королева марафонов" выплатила свыше 140 миллионов рублей налоговой задолженности, но долг растёт из-за пеней и неустоек. Сейчас суд продлил арест до 26 июля. Тогда Блиновская подала заявление с просьбой признать её банкротом.