Блиновскую заподозрили в многоходовке после просьбы о банкротстве SHOT: Блиновская просит признать её банкротом ради сохранения своих богатств 3 июня, 10:46 Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Если суд признает банкротом блогершу Елену Блиновскую, то её имущество уйдёт с молотка, однако это коснётся только 1,5% всего состояния инфоцыганки. Как узнал SHOT, в этом и есть план юристов Блиновской, сосредоточенных на том, чтобы помочь ей сохранить часть своих богатств.

Предполагается, что подача Блиновской заявления с просьбой признать её банкротом является не более чем хорошо спланированной многоходовкой. Если суд удовлетворит обращение блогерши, то деньги с её заблокированных счетов будут изъяты и переведены в счёт покрытия налоговой задолженности.

Так как этих средств не хватит, то начнётся распродажа недвижимости и другого имущества Блиновской. Сейчас "королева марафонов" имеет около 20 квартир и домов в разных регионах РФ, а также в её гараже стоят Bentley Continental, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander.

Сумма арестованного имущества Блиновской превышает 60 миллиардов рублей, а долг по налогам составляет лишь около 1,5% от этой суммы — примерно 1,4 миллиарда рублей. Согласно закону, распродажа имущества будет остановлена, когда задолженность будет покрыта, а всё нераспроданное останется в собственности Блиновской. После этого будет решён вопрос с уголовным преследованием блогерши.

Авторы Татьяна Миссуми